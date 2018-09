Hva skal vi gjøre når alle butikkene dør?

Hvis du ikke er markedsfører eller driver med reklame, salg eller av andre grunner er over gjennomsnittlig interessert i fagområdet har du denne uken gått glipp av en diskusjon om framtiden til retail.

Du kan lese innleggene her:

Ben Christensen (partner i MB Consulting): - Make retail great again?

Aris Theophilakis (byråleder i Futatsu industries): - Ingen svartedauen for retail, kanskje snarere en ny gullalder

Retail, for oss vanlige dødelige, er butikker i en enklere og forenklet definisjon. For rundt en måned siden skrev jeg om hvordan framtidens butikk blir, etter et innlegg om at framtidens nettbutikker ikke har selvbetjente kasser.

Det er ingen tvil om at for alle som jobber i butikker så har det vært et, i mangel på et mer dekkende ord - interessant - år. Tilbords og Rafens er borte, Nille ble overtatt av banken for å unngå konkurs, Spaceworld Soundgarden er forsvunnet og Enklere Liv er begjært konkurs. Mange andre butikker sliter med å få hjulene til å sitte på bilen.

Samtidig, i 2017 ble det 11 flere butikker i Oslo enn i 2016.

De to kommentarene i Kampanje belyser to forskjellige utfordringer eller løsninger, alt ettersom hvordan du ser på det halvfulle glasset. Aris Theophilakis påpeker at fysiske butikker vil vinne på å tilby gode priser, kvalitet og meropplevelse. Ben Christensen er ikke nødvendigvis uenig i det, men påpeker viktigheten av at butikkene satser på automatisering og distribusjon, i tillegg til nye krav til ledelse og eiere.

Som forbrukere er vi ikke veldig interessert i hvordan butikkene løser sine problemer. Vi vet av erfaring at så lenge det er etterspørsel vil vi, om samfunnet ikke tas over at partiene lengst til venstre, få tilbud. Butikkene må følge med, og forandre seg. Vi er i posisjon, som forbrukere, til å kreve og ønske.

Butikkene har gått fra å være opplevelsessentre hvor vi fikk inspirasjon om det nye til å bli vareutleveringssted. Som ung gikk jeg i platebutikken for å oppdage ny musikk, i klesbutikken for å se hva som gjaldt og i bokbutikken for å kikke på hva som hadde kommet av bøker. Alt dette får vi levert i fanget nå på digitale plattformer. Vi er så informert at vi ofte har mer informasjon enn butikkene som skal levere oss varen.

Skal vi tro ekspertene så er en av grunnene til at vi ønsker så mye forskjellig øl opplevelsen av å kjøpe det mer enn nytelsen. Det er mulig det er hevdet av noen som liker vin bedre enn øl, men selv den tørsteste ølhund kan innrømme at noen ganger blir det litt for tilfeldig kjøp av øl for å få en ny øl prøvd.

Vi forventer å få produkt og opplevelser så fort vi kan, og det å ta sjansen på OM en bokbutikk har tatt inn boken vi har lyst på er for stor risiko. Vi vil heller binge en serie på Netflix enn å ta turen til bokhandelen siden vi kan få den om noen få dager i postkassen.

Det er derfor Alibaba har lansert speil med AR som lar kvinner teste makeup (virtuelt) som de kan kjøpe på en maskin ved siden av. Opplevelse og levering med en gang.

Vi har så utviklet oss fra E-handel til A-handel, automatisert shopping. Foreløpig har ikke Amazon kjørt sine tanks inn i norsk varehandel, men det er ingen grunn til at måten vi kjøper dopapir på er ved å dra til butikken eller fra det lokale håndball-laget. Vi vil ha det levert når vi trenger det, og når vi trenger det vil vi ha det relativt kjapt.

Framtidens butikk må gi oss opplevelser som er noe mer enn gårsdagens oppgraderte varelager. Kan vi få mer utvalg, bedre service, enklere levering og garantert mulighet for å kjøpe skal det noe til for at vi går opp av sofaen. Unntaket for mange av oss er matbutikkene fordi ferskhet er viktig. Selv handler jeg kun på Rema (for de som leser flere innlegg fra meg kan de le litt her, det er helt greit) av den grunn etter flere forsøk med nettbestilling. Min opplevelse er at jeg alltid får ferske varer med god holdbarhet på min lokale butikk, og jeg velger den.

Eksklusive produkter hjelper å få personer inn i butikk, og ikke minst få omsetning i butikken. Det er større utfordring å faktisk få folk inn i butikken om du ikke selger ferskvarer.

Det samme gjelder ikke for sko, bøker, klær eller kjøkkenvarer. Kan vi prøve klærne hjemme er vårt eget prøverom bedre enn den ekstremt ukomfortable opplevelsen det er å kle av seg i butikkenes prøverom. Kortsiktige tiltak med tilbud, eksklusivitet og lignende kan hjelpe som midlertidige plaster på det blødende såret.

En vis kvinne sa en gang til meg at det ikke er nok å klage hvis du ikke har en løsning. Riktignok var det min mor som sa det da jeg poengterte at lungemos ikke var så godt, men poenget står. Hva kan butikker gjøre for å gjøre min opplevelse bedre?

Victoria's Secret har selv sagt de prøver å gi en opplevelse av luksus og erotiske hemmeligheter ved besøk i butikken. For både de som faktisk skal bruke varene og menn som blir lokket inn i butikken for å kjøpe noe.

Stikkordet ligger i setningen. Opplevelse. Det må bli komfortabelt å prøve ting, en opplevelse å se på ny mobiltelefon (som Apple har skjønt med sine egne butikker) og du må få ting som hjemlevering, oppfølging og det vanskeligste fremmedordet for norske butikker: Service.

Vi som forbrukere krever informasjon, innsikt og utvalg. Det er en grunn til at skobutikker som spesialiserer seg på sneakers får køer ved å være gode på hvilke sko de velger, eller at andre spesialbutikker kan oppleve et rush av mennesker som vil handle de gangene de treffer godt.

Butikker som velger ut produktene de tilbyr til sine kunder gjør en service for forbrukerne, og har livets rett.

Der mange av butikkene lager en form de kopierer så mye de kan og hvor vekst er eneste parameter blir vi i en postdemografisk verden med stadig færre massekommunikasjonskanaler irriterte når produkter ikke er tilpasset og personalisert.

Framtidens retail har strukturmessige utfordringer, men for å overleve er det ikke nok å lage nettbutikk. Modernisert kommunikasjon, større butikkopplevelser og nye løsninger. Slik som Uniqlo som lanserte sin shopping via Messenger på Facebook:

Uniqlo lar deg bli inspirert, og så kan de sende varene hjem til deg eller du kan hente dem selv. Enkelt, fint og kjapt.

Det er et enormt potensial for små og store butikker i Norge. Det handler bare om å prøve. Hvis ikke kommer det nye nasjonale og ikke minst internasjonale aktører. For selv om vi kommer til å resirkulere mye, kjøpe mindre eller fyke rundt i elektriske sykler mellom Trondheim og Bergen må vi fortsatt ha mat, sko og de elektriske syklene.

Det finnes butikker hvor du kan lage din egen personlige teddybjørn, men hvor er butikken hvor du kan lage ditt eget servise?

Gi oss service. Tilpasset og god opplevelse uten å være redd for å faktisk velge ut til utvalget, kvalitet og nærhet. Ikke lag en løsning som skal fungere for alle fordi det kortsiktig kostnadsmessig er en gevinst. Langsiktig kan det gjøre vondt.

Det er bare å velge i framtiden:

Automatisert handel av standardvarer (levering hjem)



Gjennomsiktig varebeholdning (ingen bomturer)



Mer tilpasning av produkter i butikk (dine egne varer)



Omkledningsrom som gir en positiv opplevelse



Rask levering (av posene du har handlet og det du handler på nett)



Spesialiserte utvalg i butikker





Er du mer enn gjennomsnittlig interessert anbefales to innleggene, igjen, om du er mer enn gjennomsnittlig interessert:

Ben Christensen (partner i MB Consulting): - Make retail great again?

Aris Theophilakis (byråleder i Futatsu industries): - Ingen svartedauen for retail, kanskje snarere en ny gullalder