Hva skjer når sjefen ikke lenger har rett?

Snart vil 800 millioner av dagens jobber forsvinne, om vi skal tro McKinsey Global Institute. Med tanke på hvor mange millioner av dollar de har brukt på sine undersøkelser er det all grunn til å tro at de har rett.

Det er de beste nyhetene som har kommet på særdeles lenge. Du bør begynne å glede deg.

Det første som skjer er at HIPPO blir utrydningstruet. Ikke flodhesten, ett av verdens farligste dyr, men et dyr som for mange selskaper er enda farligere. Mannen som bestemmer i de fleste sammenhenger fordi det er kun en ting som gjelder: Highest Paid Persons Opinion.

For det er menn. 92 prosent av alle toppledere i Norge er menn (Core Topplederbarometer 2017).

Slik som det er menn vi hører historien om fra den første tidsalderen. Jegerne som jaktet på maten. Den gangen vi mennesker var nomader som flyttet oss med ressursene, mulighetene og hvor informasjon ble overbragt muntlig.

Sannsynligvis kom revolusjonen fra noen som ikke løp etter store dyr med alt for små våpen, men som så at det var store fordeler med å være et sted. Dyrke mat selv, lage gjerde rundt dyr så de ikke rømte. Fra en epoke hvor vi var opp mot 2 millioner mennesker på hele jorda gikk vi til en jordbruksverden hvor antall mennesker økte til 350 millioner. Vi fikk samtidig et skriftspråk.

Så lagde vi industri. Samlebånd. Tog. Biler. Fly. Vi ble til 7 milliarder, og alt ble enklere. Den tredje revolusjonen for oss mennesker. Vi begynte å trykke, sende og massedistribuere. Nå er vi 7,5 milliarder mennesker.

Nå er vi i stormens øye på den fjerde store omveltningen. Ekspertene tror vi kan bli over 20 milliarder mennesker, og vi har aldri hatt det bedre.

Det blir også enda bedre: Teknologisk demokratisering gir flere (alle) muligheten til å bli økonomisk uavhengige. Vi kommer til å leve mye lengre (opp mot 120 år) fordi medisinsk teknologi gjør utrolige framskritt hver eneste dag. Kunstig intelligens hjelper oss til å ta bedre valg og fordele ressurser optimalt

I denne verdenen er det bruk for oss alle, hvor vi alle vil jobbe med mer strategisk arbeid, mer innovasjon og mer kreativitet som vil gjøres mye mer menneskelig enn i dag.

Statistikk viser at over halvparten av alle mellomledere aktivt jobber mot en bedrifts strategi (Bridges Business Consultancy) og at kun 30 prosent av ansatte i bedrifter faktisk vet hva selskapets strategi er (Organizational Synergies). Skal vi klare den framtiden vi faktisk er inne i må strategien, veien hvor vi alle skal være klar for absolutt alle. Selvledelse, det å kunne reagere raskt og uavhengig av lange prosesser blir en absolutt nødvendighet for å kunne være med. Uten et mål blir det ingen mening. Fart har aldri vært noen god substitutt for retning.

Innovasjon kan gjøre vondt, fordi det ofte betyr å velge noe nytt og ukjent over det man kjenner fra før av. Samtidig vil utviklingen for de aller fleste av oss gå så raskt at det egentlig ikke er noe valg. Hvis ikke ditt selskap, din organisasjon, du gjør noe vil andre gjøre det. Samtidig vil ikke innovasjon skje i en egen avdeling, men i alle funksjoner for alle.

Det krever kreativitet, den aller viktigste egenskapen hos framtidens ansatte ifølge internasjonale ledere (Fast Company). En kreativitet som må brukes menneskelig fordi teknologi forandrer alle reglene vi har brukt til nå.

For oss som jobber som ledere, ansatte, konsulenter, frilansere eller annet blir kontekstuell kunnskap det aller viktigste. Standardisering blir erstattet av ikke-vitenskapelig kunnskap. Ting vi skjønner, sammenhenger vi vet og erfaringen som ikke kan skrives ned i en lærebok fordi den er kontekstuell akkurat der og da.