Hvor var du da TV-annonsering brakk ryggen?

De siste tallene fra Mediebyråforeningen er lagt fram, og er slettes ikke lystig lesestoff for TV-selskapene.

Sammenlignet med i fjor er tilbakegangen på TV på 6,2 prosent. Riktignok er det ikke i nærheten av tilbakegangen til papiraviser, papirmagasiner og radio. I prosent.

Ser du på de reelle tallene er det urovekkende mange penger. Nedgangen er på 174 millioner kroner for TV.

Radio har mistet 34 millioner, avisene 42 millioner og magasinene 16 millioner. Ikke småpenger, men i forhold til hvor mange penger som er borte fra TV er det mange kroner.

Ingen som følger delvis med er overrasket over hvor pengene drar. Det er til digitale flater. Oppgangen i prosent er på 8,5, og i millioner er det drøye 200. Det vil si at de digitale annonsekronene har tatt nesten hele fallet for TV og radio om du legger de sammen. I løpet av året vil sannsynligvis digitale flater være større enn TV-flater.

For annonsører, kreative reklamebyråer, markedsførere og mediebyråer byr fallet til TV på en sterk utfordring. De tradisjonelle reklamefilmene har hatt veldig god effekt på sitt publikum. Eller, det er feil siden filmene har fortsatt den store effekten på målgruppene som er igjen på lineær TV.

Til DN sier leder i Mediebyråforeningen, Merete Mandt Larsen, følgende:

- Vi ser at det er lavere etterspørsel etter tv-reklame fra annonsørene.

Selvfølgelig skulle man nesten si. Tradisjonell TV-seeing har falt med 40 prosent på ett år for de viktige målgruppene under 40 år. På en kommersiell kanal mister Skavlan hundretusenvis av seere. Lojaliteten er borte siden vi kan strømme, zappe, svitsje og laste ned.

Det å påpeke at keiseren har på seg nye klær er for mange som lever av TV-reklamen å sparke inn åpne dører. Likevel står markedsførere ovenfor en stor utfordring. Nye, effektive innholdstunge flater angriper tradisjonell følelsesbasert reklame. Kreative filmer med tradisjonell bruk av TV-flatens iboende historiefortelling med lyd og bilde er i ferd med å måtte spille andrefiolin for andre typer av løsninger for å få budskap fram.

En slik omveltning har skjedd før da TV gikk forbi dagspressen, og den virkelige gullalderen for produsenter av og selgere av TV-reklame kunne la kassaapparatene gå varme.

Tidligere i høst kommenterte jeg det tradisjonelle valget til Rema med en TV-reklamefilm for å vinne tilbake en målgruppe for dagligvarebutikken. Filmen er nå nominert til sølvfisk. Det er bare å gratulere, for filmen er utvilsomt en god TV-reklame. Poenget som gikk litt utover sidelinjen den gangen var ikke den reklamen, men hva vi nå skal gjøre for å komme opp med effektive og kreative massemarkedsføringskampanjer som kan oppnå tilnærmet lik effekt som TV-reklamen. Det er på tide å komme med de neste store løsningene.

Dagspressen svarte på sitt annonsefall med å lage en helt ny forretningsmodell i digitale abonnementspakker. Slik vi i Nettavisen nå har Nettavisen pluss. For alle som opplevde kaoset med å se Liverpools første kamp i årets Champions League er det også mulig å se at TV-kanalene lader ermene med nye triks.

Nye forretningsmodeller for innholdsleverandører gir ikke nye løsninger for å nå ut med markedsføringsbudskap. I Forbes kunne du den 14.oktober lese en identifikasjon av trendene for de neste årene:

Content marketing is marketing, and the brands that understand content is core to effective marketing — and, ultimately, to their entire business — will set themselves up for success.

I Kampanje i mai skrev jeg om det jeg kalte faktabasert markedsføring:

All markedsføring vil være innholdsrik, og faktabasert. Glasshusene merkevarer sitter i er allerede så gjennomsiktige at ærlighet er eneste utvei for å overleve i lengden.

Vi påvirkes av følelser, og medievalg forandrer seg basert på bruken du og jeg har. Likevel skjer det noen andre, større trender der ute midt oppe i den fjerde store industrielle revolusjonen som vi er en del av. Den moderne verdenen hvor fakta blir beslutningsgrunnlag, både i selskaper og for deg og meg.

På veien blir en del av de gamle virkemidlene våre nødvendigvis oppdatert, forandret og noen blir også borte. Utfordringen som sparkes i retning de mest kreative byråene er å lage store nok, brede nok og effektiv markedsføring med våre nye spilleregler. Vi blir gjerne med på det. Tross alt sitter vi i samme båt.

PS! I opplysningens ånd så er det greit å påpeke at jeg i 2017 skrev en fagbok om innholdsmarkedsføring som ble gitt ut på Gyldendal.