Kjære podcast-skeptiker, du har helt rett

Podcast er en distribusjonsform for digital lyd, og begynner snart å bli godt over ti år gammel i denne formen. Digitale lydbiter, slik som podcast inneholder, er nok rundt 15 år gamle.

Det har likevel tatt tid før våre tradisjonelle norske leverandører av innhold har kastet seg på toget. For noen er det også litt vanskelig å vite hvordan toget virker, men det er i hvert fall mange som er med på toget.

VG, Aftenposten, Nettavisen, E24 (som egentlig er VG med nestenrosa digitalt papir), NRK og mange andre leverer digitale lydsnutter du kan nyte akkurat når du vil hvordan du vil.

Selvfølgelig er det ingen av oss som vil ha det. Vi liker helst å få nyhetene dagen etter i postkassen, serier på bestemte tidspunkter når det passer reklameselgerne at de sees og lyd som er Spotify bare med reklame.

La meg si det med en gang: Jeg vet at ironi er vanskelig, men det er faktisk mennesker som mener at den raskest voksende digitale kanalen er nisjete og elitistisk.

For det første, mange podcaster kan være nisjete fordi det er mulig. Radiokanalene som har blitt til stadig smalere spillelister fra Spotify iblandet reklame og noen få nyhetssendinger kan ikke være det fordi det er begrenset mulighet for antallet kanaler. Minste felles multiplum blir regelen. Den plassutfordringen har ikke digitale sendinger. Det er en stund før internett er fullt.

Derfor kan vi få digitale serier om laksefiske, serier, vin, energibransjen, kultur, historie og mye annet. Ting som vanligvis får for liten plass.

Lydsendingene blir til 1 til 1, med rimelige produksjoner med særdeles tilgjengelig utstyr for de fleste av oss, fra den tidligere 1 til mange som måtte ligge til grunn for forretningsmodellen. Om det er elitistisk eller bare smart kan muligens diskuteres.

Dette minner veldig mye om samme skepsisen som da innholdsmarkedsføring kom, som VG mente var forferdelig på lederplasser og som konservative salgsavdelinger gjerne jobbet mot. Den er helt lik fnysingen mot det vi i dag kaller influencere, noe som var universalt fra alle store norske medier som i dag har samarbeid med de samme og fra kommersielle krefter som kunne hevde at en så stor influencer som Sophie Elise Isachsen rett og slett var usalgbar som kommersielt produkt.

Faktisk kan vi skru tilbake til 1996 da en kommentar i Dagens Næringsliv uttrykte at Internett er en flopp.

1. Ingen av aktørene på nettet vil tjene penger på å legge seg der med sine tilbud

2. Privat bruk av nettet vil være marginalt

At en av de mulig største konkurrentene til det vi for eksempel i Nettavisen gjør med digital lyd mener det ikke er en framtid er konkurransemessig veldig bra. Når nå mediebyråene, de flinkeste og beste, virkelig har skjønt hvor effektiv annonsering på slike kanaler kan være og kjøper for store penger så er det bra det er færre om beinet. I enhver konkurransesituasjon er det bra at så få som mulig faktisk konkurrerer om de samme store pengesekkene.

Imens vil vi fortsette å lage mye digital lyd. Som faktisk er det neste store, samme om distribusjonsformen blir podcast som er mest vanlig nå eller det blir på smarthøytalere eller inn i baksetet på den selvkjørende bilen eller noe vi foreløpig ikke har sett.

Du kan høre en av våre satsinger, Serieguiden, under. Digital lyd er en super framtid. Både for deg som vil ha godt innhold, kommersielle krefter som søker etter effektive flater for å påvirke og informere og for oss som elsker å lage godt innhold.

Inntil da er det bare å håpe at de som er enig i skepsisen liker og deler denne kommentaren uten å faktisk lese innholdet.