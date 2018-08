Slik blir framtidens butikk

I et innlegg 8.august spurte jeg om folk var lei å gjøre jobben til butikkansatte. Som kommentarer til innlegget har jeg fått spørsmålet om jeg ikke også liker å ikke stå i kø. En av kommentarene var slik:

De gangene jeg har handlet der har det alltid gått fortere i selvbetjent kasse.

Foreløpig er det slik at de fleste steder går det fortere i selvbetjente kasser fordi vi mennesker er vanedyr. Vi liker helst ting slik de var før.

I kommentarfeltet til artikkelen var det også en god debatt om de ansatte i butikkene, og om det er illojalt ovenfor disse å gå i selvbetjente kasser.

De selvbetjente kassene, hvor du gjør jobben til de ansatte, er et sidespor på veien dit vi går. For det er en veldig unødvendig jobb.

Tirsdag bestilte jeg et brød fra Morgenlevering fordi jeg var tom hjemme, og ikke orket å kjøre/gå/ta buss til butikken for å kjøpe kun ett brød. Eller mer riktig så ville det blitt et brød, en sjokolade og en brus. De to siste tingene har ikke kroppen min spesielt behov for. Uansett, brødet ble levert på døren min dagen etter.

Sammen med en bestilling som min kone hadde gjort fra Vita.

For alle som har opplevd Postnord-mareritt i levering rundt høytider og svarte fredager var det innertier. Eller, det er ikke bare Postnord. Da min datter bestilte varer fra H&M i sommer så leverte Posten pakken til vår normale adresse selv om pakken hadde en annen adresse utenpå. Den var nemlig bestilt til adressen hun var på for sommerjobben. Det hjalp ikke, for Posten leverte den til feil adresse.

Å få levert nettbestillinger på døra er slik det må være, noe selvfølgelig folkene bak Amazon allerede har skjønt. Mens de andre store kjedene og butikkene har dratt netthandel bak seg som en tung bør har Amazon kjørt langt av sted.

Samtidig har samme Amazon investert i den eneste amerikanske matvarekjeden som har satset på at det å gå i matbutikken skal være en opplevelse.

Fordi noe av det å handle ting er opplevelsen. 90 prosent av de unge amerikanerne vil handle maten sin i fysiske butikker, 72 prosent vil handle møbler og annet også i fysisk butikk. Vi vil se på ting, ta på ting og få noe mer enn bare å få varen.

Det vi ikke trenger å bruke så mye tid på er å betale. For Amazon lager også automatiske butikker, hvor de ansatte brukes til å guide deg til mat du kan kjøpe og du selv bare kan gå ut av butikken når du er ferdig med automatisk betaling.

Så hvordan handler du om noen år?

Automatisk betaling når du går ut av butikken



Personaliserte varer du kan fikse i butikken



Hjemlevering på dagen



Bestilling direkte fra butikker uavhengig av nettløsninger

Servicemedarbeidere i butikken som hjelper deg til å ta valg



Netthandel for varer du har bestilt fra før eller som er standard



Så spørs det bare om norske butikker følger med i timen, eller om Amazon kommer hit også. For skillet mellom digitalt, netthandel og vanlig handel blir borte. For mange bransjer er det allerede borte.