Takk for alt, Facebook

Da Mark Zuckerberg bygget sin sosiale plattform for å gi poeng på utseendet til sine medelever hadde han nok ikke drømt om hvordan en ansiktsvurdering noen år senere skulle være en av verdens mektigste medieplattformer.

At det sosiale nettverket spiser annonsekroner i sine markeder, men slipper å betale skatt i de samme markedene har vært irriterende for konkurrentene.

De samme konkurrentene har samtidig brukt Facebook som viktig og noen ganger viktigste kanal for å få trafikk. I 2015 kunne norske medier rapportere at Facebook var en viktigere trafikkdriver enn Google.

Hvis du lurer på hvorfor du har fått så mange titler som prøver å stikke hull i nysgjerrigheten din, få deg til å følelsesmessig reagere enten med glede, hat eller kjærlighet så vet du hvorfor. Det er Facebook som gjorde det. Norske medier har ofte to titler på en sak: Tittelen som er den reelle, virkelige tittelen og en tittel for sosiale medier og forsider. For å få trafikk fra Facebook.

Du vil faktisk ikke tro hvor mye det har ødelagt for deg og meg.

Nå er det likevel over, om vi skal tro Facebook selv. I et møte i Australia sa Facebooks sjef for globale nyhetssamarbeid følgende:

We are not interested in talking to you about your traffic and referrals any more. That is the old world and there is no going back.

Det er slutt nå altså, og skulle det være noe tvil sa også samme sjef, Campbell Brown følgende: Mark doesn’t care about publishers.

Det er forsåvidt ingen stor nyhet for oss som jobber i media. Trafikken til norske medier fra Facebook går ned, og har gjort det lenge. For mange stuper den. Det er ikke fordi det er færre nyheter eller færre som leser oss, snarere tvert imot.

Det er veldig gode nyheter for deg og meg.

Google vil igjen bli viktigere for redaksjoner, og oss som leser nyhetene. For mange, inklusive Nettavisen, gir allerede Google mer trafikk enn Facebook.

Mediene graver fram god, gammeldags søkemotoroptimalisering. Noe det rett og slett ikke finnes heksebrygg for. Google har lenge sagt at de fokuserer på å bringe fram den mest relevante, beste tingen du søker etter. For å levere den beste nyhetene basert på ditt søk har Google brukt håndboken i journalistikk: Beskrivende titler, bildetekster, god og fyldig tekst og mellomtitler. Ingen luretitler, men fakta. Ingen "Du vil ikke tro hvem som skal være med på dette nye TV-programmet. "

For mange vil det være en brå oppvåkning. Det finnes aktører som lever av å få trafikken fra Facebook, og det er for mange redaksjoner som har falt ned i fellen til Facebook ved å bare appellere til nysgjerrighet og følelser. Når mediene vender ryggen vekk fra Facebook blir det mer plass til bildene av kattene til naboen, og du vil måtte søke opp nyheter eller besøke mediene direkte.

Kort sagt: Det beste Facebook noensinne har gjort for medier, og dermed også deg og meg, er å drite i dem.

Aldri så galt at det ikke er godt for mye. Takk, Mark.