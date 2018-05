Milliardregning til næringslivet etter ny ordning for tvangsmulkt

Hvis regjeringen mener alvor med sin satsing på gründerskap og de små bedriftene, som bidrar med 2 av 3 nye jobber i Norge, bør de vurdere deler av ordningen på nytt.

Hardt arbeid

Se for deg at du driver en liten bedrift. Kanskje er den relativt nyoppstartet. Du har investert alle sparepenger og til og med stilt familiens bolig som sikkerhet. Det er dette du har drømt om og nå har du endelig tatt steget helt ut. Du vet at det kreves enormt mye hardt arbeid for å få det til å fungere, men det er du villig til å gjøre. Det er jo de første årene som er verst, og når man kommer over kneiken blir det mye bedre.

Uken har ikke nok timer og du vet at enkelte ting dessverre har måttet vike plass for at den daglige driften skal gå rundt. Papirarbeidet er ikke din sterkeste side, men når ting roer seg litt ned så har du bestemt deg for å komme a jour.

Det er da du finner ut at selskapet skylder over 50.000 kroner i tvangsmulkt. Du hadde nemlig glemt å sende inn en liste over aksjonærer i selskapet ditt til myndighetene, selv om det strengt tatt ikke har vært noen endringer siden i fjor. Boten har vokst med 1150 kroner hver dag de siste 50 dagene uten at du har vært klar over det.

Urimelige konsekvenser

Dette er faktisk en reell problemstilling for mange bedriftseiere der ute og det vil i alle tilfeller oppleves fryktelig urettferdig. Ikke bare er beløpet i en tvangsmulkt som dette lik uansett om bedriften er Statoil eller frisøren på hjørnet. For enkelte forseelser kan mulkten i teorien fortsette å vokse opptil 1 million kroner uten at du er klar over det. Det vil bety kroken på døra for svært mange bedrifter.

Det er ingen som argumenterer for at bedrifter skal slippe å levere nødvendig informasjon til det offentlige. Det skulle bare mangle. Problemet er at det å glemme dette i en hektisk og sårbar oppstartsfase kan få helt urimelige konsekvenser. En uforutsett regning på 50.000 kroner kan i enkelte tilfeller være det siste strået som velter lasset.

Intensjonen med denne endringen var at bedriftene skulle bli flinkere til å innlevere oppgaver til myndighetene. Sånn sett kan man sikkert argumentere for at den har vært en suksess, og det gjør man også i Finansdepartementet. Harde straffer gjør at bedriftene lærer, er signalene vi har fått fra den kanten. Spørsmålet er om man på sikt kan leve med bieffektene av dette.

Kvalt ved fødselen

Tilbakemeldingen jeg får fra Bedriftsforbundets medlemmer er at enkelte har måttet nedbemanne, ta opp dyre lån og faktisk også avvikle virksomheter på grunn av disse nye tvangsmulktene.

Vi kan ikke se at noen er tjent med en utvikling hvor nyoppstartede bedrifter blir kvalt ved fødselen på grunn av slike bøter, samt krav til rapportering som synes helt meningsløse for folk flest. Her er det betimelig å minne om at dagens oppstartsbedrift fort kan være morgendagens hjørnesteinsbedrift. Alle må jo begynne et sted.

Vil følge opp

Dette var ett av punktene på listen vi i Bedriftsforbundet hadde med oss inn til vårt møte med finansminister Siv Jensen forrige uke. Vi opplevde at hun hadde forståelse for hvordan den nye ordningen rammer de små bedriftene, og vi i Bedriftsforbundet kommer garantert til å følge opp denne saken ved enhver mulig anledning fremover. For å sitere finansministeren i hennes hyggelige videohilsen til våre medlemmer.

«Det er viktig at vi politikere minner oss selv på at det er flest små og mellomstore bedrifter i Norge og da er det viktig at vi har rammebetingelser som gjenspeiler det».