Sykelønnsdebatt med hakk i plata

Som så ofte før var det Bedriftsforbundet som ødela idyllen. Denne gang med hjelp av en ny rapport som viser at korttidsfraværet koster norske bedrifter anslagsvis 36 milliarder kroner i året. Aller verst går det ut over de minste.

Øredøvende stillhet

Rapporten ble hovedoppslag på Dagsrevyen sist lørdag og tvang LO ut av sommerdvalen. LOs gamle sjeføkonom Stein Reegård var så ivrig etter å gjenta sine gamle argumenter at han ikke rakk å få med seg at vi faktisk hadde publisert en helt ny rapport. På en helside i Dagsavisen mandag gikk han til angrep mot en gammel rapport som ble publisert for snart to år siden. Forstå det den som kan.

Men sånn har det altså blitt. Enhver ytring rundt temaet sykelønn blir umiddelbart skutt ned av LO, mens man fra politisk hold tar hintet og (med noen få hederlige unntak) svarer med øredøvende stillhet.

Trepartssamarbeidet har åpenbart blitt en så viktig instans at hverken NHO eller Regjeringen vil risikere dårlig stemning ved å ta opp en så betent sak.

Ingen endring

Mot slutten av Statsministerens faste pressekonferanse her i Arendal fikk Erna Solberg spørsmål om debatten som har oppstått i kjølvannet av publiseringen av vår rapport.

Solberg understreket at Regjeringen foreløpig ikke har noen intensjon om å endre på kompensasjonen ved sykefravær. Så lenge vi har råd til det så er dette et velferdsgode vi har i Norge, konstaterte hun og fortet seg videre til neste tema.

Skotupper

I kveld er det partilederdebatt og det må jo være lov å håpe at sykelønn blir et tema. (Hei til dere NRK) Det hadde vært interessant å høre om noen faktisk var villige til å fronte denne saken på vegne av norske småbedrifter. Dere vet, denne brokete gjengen som utgjør 90 prosent av bedriftene i Norge.

Jeg er redd at frykten for represalier fra LO veier tyngre, og det blir vel ingen god debatt av politikere som bare står og stirrer på skotuppene.