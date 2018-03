Om utrolige professorer, lærende universiteter og selveste universet

Ukas morsomste og definitivt mest «innovative» nyhet står professor Jan Ketil Arnulf for. I et intervju med Finansavisen går BI-professoren knallhardt ut mot alle som tror det er mulig å lære noe av ledelsesbøker. «Det er jo bare en masse preik», hevder professoren i noe som rent faktisk er et intervju om hans nye ledelsesbok «En kultur kalt ledelse». Vi mistenker professoren for å ta litt vel mye Møllers tran, og tror han fikk en tøff dag på jobben etter å ha servert påstanden om at ledelsesteorier er bortkastet.

Realiteten er jo ifølge den ferske ledelsesbok-forfatter og brave professor, at ikke bare Handelshøyskolen BI, men også business-skoler generelt må anses som verdiløse, ettersom kunnskap bare har verdi hvis morgendagen ligner på gårsdagen, – noe den i følge Arnulf slett ikke gjør. Som min amerikanske venn sier det når virkeligheten blir for utrolig; You simply can’t make these things up!

Handelshøyskolen BI var denne uken også åsted for Oslo Big Data Day. Det tredje i rekken, – og med over 800 deltagere er det intet som tyder på at Big Data bølgen er i ferd med å gi seg. Jeg hadde gleden av å være invitert som konferansier og med flotte talere som Eirik Normann Jensen fra Itch, Kimberly Lein-Mathisen fra Microsoft, Nils Roald fra Cisco, Frode Strand fra Kværner, Roar Thon fra NSM og en rekke andre, kan David Holm og hans arrangørteam lene seg tilbake i godstolen et mikrosekund vel vitende om at kunnskapen de serverte nok ikke går ut på dato med det første. Med Internet of Things (IoT) og maskinbasert læring som nye vekstdrivere tyder alt på at bølgen fortsetter å vokse, fordi bedre beslutninger er viktigere enn noensinne. Derfor var Oslo Big Data Day 2018 fulltegnet og derfor er Data Scientist kåret til verdens mest sexy jobb!

«Businesses fail when they overinvest in what is, and underinvest in what may be», sa Bill Gates i 1994 da han avslørte at han i liten grad var redd sine store konkurrenter som Digital, SUN og IBM, – og mange smilte da han la til at han i langt større grad var redd to unge entreprenører i en ombygd garasje. Historien har gitt ham rett, verdens fem mest verdifulle selskaper i dag, var med unntak av Apple ikke påtenkt da han sa dette. Vi har en tendens til å tro at utviklingen går så raskt, men la oss minne om at de fleste finansforetak og verdens børser fortsatt måler verdier basert på italienske regnskapsprinsipper fra slutten av det 17. århundre. En praktisk konsekvens er at selv om nye digitale selskaper som knapt eier en kontorstol kan skalere og vokse svært raskt, er det fortsatt lettere å gå i banken å låne penger med pant i en fysisk fabrikk, selv når den produserer papir og tilhører Norske Skog. Vi har en tendens til å glemme at vi så vidt har startet vår ferd inn i innovasjonssamfunnet!

Også Statoil tenker fremover, og der begynner de med å bytte navn. Slikt er ikke gratis for Norges største selskap og lyse hoder har regnet ut at navnebyttet til Equinor vil koste minst 250 millioner norske oljekroner. Statoils konsernsjef, Eldar Sætre sier i en kommentar at «navnet Equinor beskriver vår opprinnelse, våre verdier og hva vi vil være i fremtiden». Det ryktes om ville gledesscener i Quitos gater, for i det lille landet Equador i Sør Amerika var de når sant skal sies ukjent med slektskapet. President Moreno i Equador opplever visstnok navneendringen som en gave fra universet…

Ukas tristeste nyhet er nok at en av klodens kanskje beste hoder gikk ut av tiden. Den engelske vitenskapsguruen Stephen Hawkings døde i en alder av 76 år, hele 33 år etter at legene anbefalte å skru av apparatene som holdt han i live. Hawkins var produktiv til det siste og hadde mye av den engelske lune humoren intakt selv om sykdommen ALS langsomt ødela alt bortsett fra hans fantastiske hode. «I believe alien life is quite common in the universe, although intelligent life is less so. Some say it has yet to appear on planet Earth”, var kun ett av mange gullkorn fra hans munn. Onde tunger hevder at Erna Solberg har laget sin egen lille versjon av Hawkings sitat, der spørsmålet er om det finnes tegn til intelligent liv på Listhaugs Facebook-profil.

VI ER FOR VÅR EGEN DEL MEST BEKYMRET OVER AT STORTINGET BRUKER MER TID PÅ LISTHAUGS FACEBOOK-SKRIBLERIER ENN PÅ RAMMEVILKÅRENE FOR DE SOM SKAL BYGGE MORGENDAGENS LÆRINGS- OG NÆRINGSLIV.

Selv den norske delen av universet byr på større utfordringer enn en ubetenksom kommentar lagt ut på sosiale medier. Vi spår at det nok ikke er siste gangen noen må gå kanossagang opp til stortingets talerstol og si unnskyld for noe som kanskje virket godt poengtert der og da, men som i etterpåklokskapens klare vårluft virker mindre genialt. Som Ole Brum så vakkert sa det, – Det hørtes så fint ut inni meg, men så skjedde det noe på veien ut…

Da var det bedre å være til stede på Telenors hub som invitert gjest på Center for Service Innovations samling der man torsdag diskuterte fremtidens forretningsmodeller i en herlig blanding av universitetsteorier og praktisk læring fra aktører som Telenor, Posten og Norgesgruppen. Senteret som ledes av NHHs dyktige Tor Wallin Andreassen serverer ledelsesteorier på inn- og utpust, – og der i gården er man villige til å stille spørsmålstegn og utfordre vedtatte sannheter. Slikt kaller vi fremragende forskning, noe også Norges Forskningsråd har sagt seg enig i. Kudos til senteret og deltagerne som gjør hverandre bedre, – i god norsk dugnadsånd!

At innovasjon, samarbeid og nedrivning av silotenkning må begrunnes i potensialet for verdiøkning, var også en viktig del av budskapet til Louise Kjær, som Open Innovation lab of Norway denne uken hadde invitert inn for å la sine medlemmer dykke ned i utfordringene med å skape nye verdier rundt begrepet bærekraftig utvikling. Den danske samspill-eksperten med lang erfaring fra både FN, EU og globale selskaper var tydelig i sitt budskap; – Det er av avgjørende betydning at ny, bærekraftig tenkning med en gang gir mening forretningsmessig, og kan forklares tydelig til både kunder, medarbeidere, styre og omverdenen forøvrig. Men å bygge et nytt partnerskap er ikke business as usual.

At det krangles videre i både Innovasjon Norge og SIVA, der det kommer frem stadig verre eksempler på at det både blåser på toppene og at det er langt mellom liv og lære lar vi denne uken ligge…vel vitende om at det vil komme mer, dessverre!

