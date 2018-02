Å gjøre et ekteskap lykkelig er omtrent som å....

Jeg brukte tid på ssb.no i går og leste flere nye statistikker.

Nå er ikke ekteskap et ekspertområde for meg, for å si det forsiktig, men det er interessant å lese om utviklingen også på dette området.

Helt ferske tall viser at ikke siden 2006 har så få inngått ekteskap i Norge.

I 2017 var det 22 100 par som giftet seg, mens 9800 ble skilt.

Antallet inngåtte ekteskap har minket gradvis de siste ti årene, men med et unntak i 2012. Da var det et lite statistikk-hopp på gifte-toppen.

Men saken er den at dette er ikke et slikt:

«…så ille som nå har det aldri vært»-tema.

For i perioden 1983-1995 var det enda færre som giftet seg. Selv om jeg personlig vel var i nærkontakt med statistikken på den tiden.

Men disse tallene går i bølger, som vel de fleste ekteskap.

I 2017 var det også en økning i skilsmisser. 9800 skilsmisser var en økning på 500 fra året før.

Men egentlig har antallet skilsmisser lagt på omtrent samme nivået i 30 år.

I 1990 var det 10 055 skilsmisser i Norge, flere enn i 2017 – som eksempel.

Og så har jo man fått noen nye grupper å pynte på statistikken med.

For det var 330 likekjønnede par som giftet seg i 2017. Og de var det jo ikke så mange av i 1983 og der omkring.

I alle fall fikk de ikke lov å gifte seg.

Og for dem som virkelig er interessert i detaljene så kan det nevnes at 214 av de likekjønnede parene som giftet seg i fjor var kvinner, mens det var 119 mannfolkpar som valgte å leve sammen i sømmelige former.

Om man kan si det på den måten.

Noen mener jo det meste er usømmelig uansett, så det er ikke så greit.

Pussig akkurat det der forresten, for de 10 første årene det var tillatt for likekjønnede å gifte seg, var det flere mannfolk enn kvinner som gjorde det, hvert eneste år.

Noen år nesten dobbelt så mange.

Men i 2005, var det omtrent like mange menn i par og kvinner i par som giftet seg.

Og siden har det vært flere kvinner enn menn som har giftet seg inn i likekjønnede ekteskap.

Nå er det altså nesten dobbelt så mange kvinner som menn som gjør det.

Hvorfor aner jeg ikke.

Det viktige er uansett at folk har det bra.

Og da bør man i alle fall ikke gå i den fellen at man tror at alt var bedre før da det omtrent ikke var skilsmisser.

I 1975 var det halvparten så mange skilsmisser som nå.

Men om man tar det som et bevis på hvor lykkelige alle var, er jeg redd det blir som med det gamle ordet som sier det finnes svart løgn, hvit løgn og statistikk.

Bjørnstjerne Bjørnson skrev faktisk dette for omtrent 120 år siden:

«Bare ett av hundre ekteskaper er «ekte».

Så ille tror ikke jeg det er.

Men Frans av Assisi hadde et godt poeng:

«Å gjøre et ekteskap lykkelig er omtrent som å drive et gårdsbruk. Du må begynne på ny frisk hver eneste dag».

Det er sikkert mye sant i.

Og alle vet at det ikke er lett å drive som bonde...