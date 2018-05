Er korset i flagget i fare?

Like før 17. mai, og vi er ikke så mange dagene unna nå, så dukker det opp mer eller mindre «fake news», som det heter, om at nå er det like før korset skal bort fra det fine norske flagget.

Eller at det blir forbudt å synge «Ja vi elsker» på skolene. Jeg har også sett at det skal bli forbudt å bære norske flagg i 17. mai-toget. Og jeg har lest vanligvis seriøse folk faktisk hever at Grunnloven vår nå har fjernet alle referanser til kristendommen, etter press fra muslimer.

Det er løgn.

Men det sprer seg i påfallende hastighet, ofte på Facebook, så omfattende noen ganger at man lurer på hvem som står bak.

Jeg aner ikke hvem som produserer slike påstander, men jeg har sett mange som viderebringer dem, tilsynelatende innpakket i nyhetsreportasjeform.

Det blir ikke mer sant av den grunn.

Bildet er forresten hentet fra en nydelig 17. mai på Herre der jeg var så heldig å få holde tale et år.

La oss ta Grunnloven først. Den er, som ganske godt kjent fra 17. mai 1814. Som det står i de offisielle skriftene: LOV-1814-05-17.

Den er blitt endret mange ganger siden. Første større endringen inntraff allerede i november 1814, da vi havnet, motvillig, i union med Sverige.

Den unionen varte til 1905, da vi presset oss ut av å bli styrt fra Stockholm.

Siste gangen det er oppført grunnlovsendringer er fra 24. mai 2016.

Og det som står om kristendom, kommer som kjent allerede i §2 og er klinkende klart fortsatt (og jeg bruker nynorskutgaven, for den klinger så fint):

«Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane».

Den paragrafen er også endret mange ganger, 21. juli 1851, 3. august 1897, 1. november 1956, 4. mai 1964, 21. mai 2012 og 6. mai 2014.

Men inneholder altså fortsatt en klar referanse til den kristne kulturarven.

Og det kommer mer. I § 4:

«Kongen skal alltid vedkjenne seg den evangelisk-lutherske religionen».

Det er en lov som neppe er i tråd med menneskrettighetene, der trosfrihet er sentral.

Men det står altså i vår viktigste lov.

En annen viktig lov er § 100. Der står det først og fremst:

«Ytringsfridom skal det vere».

Og så står det mange detaljer, men i tillegg står det noe viktig:

«Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte».

Så folk kan påstå hva de vil om både avkristning og frykt for andre folkeslag og religioner. Men man kan ikke operere med usanne fakta som grunnlag for dette.

Derfor er det altså vesentlig å drive med litt folkeopplysning, i tråd med siste del av §100 i grunnloven.

Så om du skulle se noen som i år igjen påstår at kristendommen er borte fra Grunnloven, eller at korset er på vei bort fra flagget, så tror jeg at du med rimelig tydelig presisering kan slå fast at det ikke er sant.

Derimot er første linjen i nasjonalsangen vår sant for nesten alle i Norge:

«Ja vi elsker dette landet!».

Selv om enkeltes kjærlighet blir litt upresis når det gjelder faktagrunnlag.