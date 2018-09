Etter det fjerde hjerteinfarktet fant han ut at han skulle begynne å røyke igjen

Om det er svindel og juks fra tobakksindustrien, eller om det er laget for å få en renere smak, en bedre opplevelser, eller til og med sunnere sigaretter.

VG skriver at:

«Den blå søylen viser hva som oppgis på røykpakken om innholdet av nikotin, tjære og karbonmonoksid. Alle sigaretter må holde seg innenfor lovlige grenser i Norge. Kreftforeningen testet sigarettene i en standard røykmaskin, men med blokkerte ventilasjonshull. Da steg nivåene av tjære, nikotin og karbonmonoksid over lovlige grenser».

De mener at disse små hullene gjør at tjæreinnhold slik det står framstilt på pakken blir feil.

Men jeg kan ikke si at avsløringene er særlig sjokkerende.

Det må nå, uten noen som helst form for tvil, uten noen som helst form for antakelser og vurderinger, kunne slås fast at røyking er usunt.

Røyking dreper.

Røyking forkorter livet til mange mennesker.

Og gjør årene dårligere i tillegg. Både de som måler tid og de som frakter blod.

Hvor vanskelig kan det være?

Jeg har slett ikke noe imot røykere. Jeg synes til og med at jakten på røyking som en helsefare, noen ganger er blitt til jakt på røykere. Og det blir feil.

Men vi kan ikke lengre snakke med usikkerhet om røyking virkelig er farlig.

Selvfølgelig er det farlig.

Min far fikk et svært alvorlig hjerteinfarkt da han var 40 år. I 1970.

Selv da visste vi at røyking var farlig. Det var så vidt han sto det over. Han ble ufør etter det.

Og etter hvert sluttet han å røyke. Men infarktene fortsatte.

Etter det fjerde infarktet begynte han like godt å røyke igjen. Han døde av sitt sjuende hjerteinfarkt i 1984. For 34 år siden i disse dager.

Jeg må innrømme at jeg har vært sint på ham i mange år, fordi han gjorde så dårlige valg.

For seg selv.

Og for familien.

Sinnet har lagt seg, jeg har for lengst tilgitt ham dette. Men likevel må jeg innrømme at jeg aldri, så lenge jeg lever, kommer til å forstå hvordan en mann som hadde hatt fire hjerteinfarkt finner på å begynne å røyke igjen, etter å først ha sluttet.

Og det hjalp ikke en døyt at han røykte parfymerte mentolettsigaretter. Det ble avslørt at de var minst like farlige som de andre.

Og faren min møtte altså sin siste dag som 54-åring. Han burde hatt 30 gode år til og fått møte barnebarna sine.

Mange andre har opplevd det samme med sine nære og kjære. De tok ikke hintet, de var sta og egenrådig og de trakk i tvil om røyking egentlig var så farlig.

Ikke la deg lokke inn på den galeien.

Røyking er usunt.

Røyking dreper.

Tidligere var det om lag 50 prosent av mannfolkene i Norge som røykte og litt færre kvinner.

Nå røyker omtrent 10 prosent av mannfolkene og litt flere kvinner.

Det er, uansett hvordan man snur og vender på det, altfor mange.

Men det er ikke sikkert du skal plage dem, blant dine omgivelser, for det. Kanskje du like godt skal gi vedkommende en god klem og en hilsen:

«I tilfelle vi ikke ser hverandre mer».

Så farlig er det nemlig å tette blodårer med tjære og gift.

Vi skal alle dø en dag.

Men alle de andre dagene skal vi leve...