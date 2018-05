Ikke hjelm, ikke moped, ikke kontroll og ikke trygt

Jeg ser at voksne folk er blitt flinke til å bruke hjelm på vanlig tråsykkel. Og jeg ser at man passer på ungene og polstrer dem både her og der. Det er ikke lenge før man stiller i barnehagen i full overlevingsdrakt og hjelm med visir.

Men akkurat når det kommer til de ganske så hurtiggående el-mopedene, som i tillegg kjører slalåm mellom gående på fortauet, så ser det ut til å være fullstendig anarki.

Det er visstnok opplest og vedtatt av unge jenter, og gutter, kan kjøre som villmenn med en, to eller tre på mopeden.

Og jeg skriver ikke dette for å være en sur gammel gubbe. Jeg likte både fart og spenning selv da jeg var i den alderen. Jeg kjørte mopeder og etter hvert tunge motorsykler, i en fart som jeg neppe hadde våget i dag.

Likevel reagerer jeg når jeg kommer gående og det fyker forbi meg i stor fart en ikke spesielt stødig doning, med tre jenter på.

Reglene sier vel at man ikke kan kjøre mer enn seks km/t om man ikke trør. Da kan man nå 25 km/t. Men det er lett å fikse, lett å manipulere.

Og fikset blir det.

Jeg så altså tre jenter, antakelig 14–15 år gamle, uten hjelm, komme og rakk å ta opp kameraet.

De virket helt uanfektet av både fart og fare.

Om det er lovverket, foreldrene eller den enkelte av ungdommene som er ute av kurs vet ikke jeg.

Jeg kan ikke begripe at det skal være tillatt å kjøre på disse doningene uten hjelm. Men det er det. Fordi det er sykler, ikke mopeder, i lovens forstand. Og jeg kan ikke begripe at det kan være lovlig å kjøre på disse doningene med to på. Og det er i alle fall helt ubegripelig at man, uten å fortrekke en mine, kjører på disse doningene med tre på.

Jeg la også merke til at det var en del politiaktivitet i området. Men det later ikke til at politiet opplever det som sin oppgave å snakke til disse.

Det er mulig jeg tar feil der.

Jeg husker godt min egen moped-tid. Var det noe vi visste så var det at politiet hele tiden stoppet oss. Noe galt var det alltid med lys, bremser og hjelm og politiet visste det.

Det var en god forebygging og vi skjerpet oss, om ikke av annen grunn, så av en viss frykt for politiet.

Til sist:

Disse unge, flotte, skjøre menneskene, disse fantastiske framtidshåpene som vi har, de som skal være med på å bygge landet vårt videre. Burde vi ikke sørge for et mer fornuftig lovverk, når det som heter sykler, egentlig er mopeder?

Burde vi ikke sørge for at faren for at den unges framtid kan bli utfordret av alvorlige skader, blir minst mulig?

Da er det verdt å være en liten gledesdreper for folk som ikke helt ennå har skjønt hvor farlig trafikk, fart og spenning kan være.