Ja vi elsker HELE landet

Vi er enige om ganske mye, sett fra utlandet, nesten alt.

Og 17. mai, nasjonaldagen vår, er det største og flotteste beviset på dette. Uansett hva man ellers driver med og mener, så går vi skulder ved skulder på denne dagen. Vi roper hurra og priser landet vårt, grunnloven vår og alt vi står sammen om.

Det kan man for eksempel merke i disse dager når det er dugnader i ulike velforeninger og borettslag. Da stiller de fleste opp. Man er villige til å ta et tak for at vi sammen skal ha det trivelig rundt oss – og «pynte» litt til 17. mai. Bildet i midten oppe er fra en slik dugnad for noen dager siden.

Det stilte opp omtrent tre-fire ganger så mange som man egentlig hadde bruk for - for å få utført arbeidet. Og tiden med kaffekoppen var lengre enn tiden med hekk-klipperen.

Noe av det vakreste med Norge er at det fortsatt er mulig å bo i hele landet. Det er jo ikke slik at sentraliseringen ikke har rammet også oss.

Det ligger litt i tidsånden at svært mange strekker seg mot større løsninger, mer omfattende organisering og det er ikke til å nekte for at svært mange offentlige stillinger, godt betalte offentlige jobber, har en tendens til å «sige» mot Oslo og de andre store byene. På bekostning av småbyer og bygder.

Men likevel er det en imponerende livskraft i bygdene våre også. Vi ser det i hele Norge og vi ser det i våre 18, snart 17, kommuner i Telemark. Der de gamle slipper til yngre krefter og man jobber hardt og intenst for å kunne bo der man føler seg hjemme.

I Lårdal, i Byrte, Felle, Vrådal, Fjone, Austbygdi, Atrå, Tinnoset, Nordagutu, Hørte, Heddal, Åmotsdal, Langlim, Øyfjell, Sauland, Tuddal, Bondal, Felle, Henneseid, Stridsklev, Herre, Åfoss, Steinsrudsvingen, Klovholt, Bøgrend, Sannidal, Portør, Arabygdi, Valebø, Lunde, Kroken, Falkum, Skotfoss og Frogner.

Over hele Telemark er folk i gang med å forberede morgendagen.

Frammøtet på 17. mai er den aller vakreste manifestasjonen på akkurat dette. Selv om man noen ganger møtes på nedlagte skoleplasser og i grendehus der aktivitetsnivået er mindre enn før, så er livskraften og hjemstedskjærligheten så sterk at folk pynter seg i sin fineste stas og møtes der folk har feiret nasjonaldagen i over 100 år. Det er også et uttrykk for det beste vi har i Norge.

Jeg tror framtiden for Norge er framtiden for hele landet. Jeg mener bestemt at de kvalitetene man finner i mindre byer, i bygder og grender er så verdifulle at de er verdt å kjempe for. Og jeg mener også dette er i tråd med det beste fra grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll en vakker vårdag i 1814.

Når FN år etter år slår fast at Norge er et av de beste, om ikke det beste, landet i verden å bo i, så bør det fylle oss med takknemlighet. Takknemlighet over den arven av en nasjon vi har fått løftet over i våre hender. Men det kan også fylle oss med selvtillit. Selvtillit over at vi har fått til ganske mye i dette landet. Vi har vært med på å skape gode oppvekstkår for barn, vi jobber hele tiden med å forbedre eldreomsorgen for våre seniorer og vi har et helsevesen som på tross av mangler her og der, likevel antakelig er det aller beste offentlige helsevesenet i hele verden.

På en dag som nasjonaldagen er det verdt å tenke på. Det landet vi har er fantastisk. Og vi skal sammen kjempe for at det skal bli enda bedre. For vi kan godt være uenig om mangt og mye, slik det sømmer seg i et velfungerende demokrati.

Men at landet er fagert, at det er vårt – og at vi elsker det er det neppe tvil om.