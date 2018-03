Kanskje vi trenger litt populisme?

Den såkalte Femstjernebevegelsen, som vel er en pussig form for sentrumspopulister, gjorde et fantastisk valg og ble størst. Selv om bevegelsen ble startet av en komiker, har smilene stivnet hos deres politiske konkurrenter.

Tidligere Lega Nord, nå bare Lega, som har lagt seg på en svært innvandrerkritisk linje har også gjort et godt valg. Mens Berlusconis Forza Italia ikke fikk den posisjonen de håpte på, skal man tro de første tallene.

Den mer tradisjonelle venstresiden og sosialdemokratene, har fått tommelen ned fra velgerne.

Men det er interessant i seg selv at det slett ikke bare er snakk om en voldsom høyredreining. For i politikk er det største partiet i Italia nå et rent sentrumsparti. Med mange opprørske tendenser.

Populisme er et interessant begrep. Vi har vel kanskje vært mest kjent med høyrepopulisme her i landet, men populismen kan absolutt også ha dragninger mot venstresiden, eller, som i Italia, sentrum.

Begrepet kommer fra det latinske «populus». Folk. Det tar opp i seg et motsetningsforhold som finnes mellom «vanlige folk» og «eliten».

Eliten kan være økonomisk, politisk, organisatorisk eller konstitusjonell. Og motsetningene er opplagte. Forresten finnes det noe som kan kalles en geografisk elite også. Altså dem som nyter godt av den storstilte sentraliseringen som har preget de fleste landene i Europa de siste tiårene.

Det gjelder både Italia og Norge.

Populisme er ikke bare negativt. Om det brukes til å spre rasisme, fremmedfrykt og tvilsomme verdier er det selvfølgelig negativt. Men når det brukes til å sette folk opp mot den arrogansen som fort utvikler seg når folk får for mange gratisbilletter til makten, så kan det være på sin plass.

Som at man over hele landet har lagt ned det ene postkontoret etter det andre, bygder og byer er uten postkontor. Basert på vedtak i Stortinget og Regjeringen. Som ber folk bruke «digipost» og andre løsninger.

Er ikke så lett for en 80-åring, å plutselig digitalisere hele sin kommunikasjon. Men det ser ut til at de tror det – i, nettopp ja, eliten.

Og så oppdager man at Stortinget selv må bygge verdens dyreste postmottak. Besluttet av de samme folkene, som vil at gamlemor skal logge seg inn på internett for å få selvangivelsen sin.

Da er det på plass med litt god gammeldags populisme.

Tilbake til valget i Italia. Det er altså umulig å si hva regjeringsutfallet blir. Fintellingen fortsatte mandag. Men det som er rimelig å anta er at det blir kaotiske forhold i italiensk politikk også framover.

Som det stort sett har vært i de 64 (!!) ulike regjeringene siden krigen.

Med mye rart.

MYE rart.

Det er vel litt som Tysklands første kansler, Otto von Bismarck, sa det «den som vet hvordan politikk og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn».

Det gjelder vel også for Italia.

Men ost og vin kan de i alle fall lage.