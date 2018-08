La nå folk få elske den de vil

I sommer, sånn omtrent midt i juli, kom jeg ruslende gjennom Vrådal mot Nissedal. Da dukket Geir Bekkevold og hans frue, Monika, opp og ga meg moralsk støtte på turen. Alltid en fest å møte disse to. Geir kunne fortelle at de sto på farten til Ålesund der han skulle vie to kvinner, den ene ansatt i KrF.

- Så bra, sa jeg. Og mens jeg ruslet videre ble jeg hengende ved tanken. Tenk at også KrF og presteskapet har akseptert at kjærlighet er viktigere enn dogmer, at folk finner hverandre, elsker hverandre og selv velger å leve sammen i organiserte former, er blitt skikkelig anerkjent. Så godt at vi er ferdig med den ganske meningsløse homodebatten som har ridd (unnskyld ordvalget) KrF og Kirken i mange tiår.

Fram til 21. april 1972 var det forbudt å være praktiserende homofil i Norge. Det vil si, det var forbudt å være praktiserende mannlig homofil. Det var ikke forbudt å være praktiserende kvinnelig homofil:

«Finder utugtig omgjængelse sted mellem personer af mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker dertil, med fængsel indtil 1 aar».

Den loven var der altså lenge etter at de fleste TA-leserne var født, lenge etter at mange av våre lesere var voksne. Den gangen var det meste knyttet til homofili både mytebefengt, stor skam, ekkelt og motbydelig.

Men verden går framover og i dag må man være forholdsvis ytterliggående om man ikke aksepterer at voksne mennesker får leve sammen med den man elsker. Det er uansett ikke for mye kjærlighet i verden og skulle du treffe på den bør du også ta godt vare på denne gaven.

Slik gikk jeg langs Nisser i juli og fabulerte etter å ha pratet med Geir. Og jeg sendte ham en god tanke for at han, som prest og en av toppene i KrF, nå viste i praksis et menneskesyn som jeg synes er ganske opplagt. Jeg tror absolutt ikke han gjorde det for å provosere, absolutt ikke for å utfordre, men fordi det er rett.

Så var ikke verden så enkel likevel. Ikke så fornuftig. Og de siste ukene har saken med tiltakende styrke blitt til en krise i KrF. Knut Arild Hareide som leder KrF står i en storm. Så langt har en presset partileder vært lojal, svart ganske klokt og påpekt det åpenbare prinsipielle i at et parti kan ha en politisk posisjon, mens partiets medlemmer i kraft av andre roller, som Geirs presterolle, ikke nødvendigvis er helt samkjørte. Uansett er det KrF som bør oppgradere sin posisjon. De har kommet bakpå i noen som må tvinge seg fram alle steder. La folk få elske hvem de vil.

Og så må jeg si: Jeg fordømmer ikke folk som mener noe annet i denne saken. Jeg fordømmer ikke at noen mener det er feil å bruke kirkelige handlinger til å vie homofile. Det jeg fordømmer er forsøkene på å hindre dette for andre, hindre at folk får velsignet sitt ekteskap i slike rammer.

Jeg tenkte forresten ofte på, tidligere, hvorfor homofile på død og liv vil la seg vie i en kirke som er så lite glade i dem. Men kirkens syn er i dag mye mer tilpasset virkeligheten. Flertallet godtar kirkelig vielse av homofile, men det er også rom for det motsatte synet innenfor kirken.

Respekt for ulike syn er en god ting.

Det at et stadig mindre mindretall av befolkningen fortsatt vil pådytte sitt konservative syn på homofili, er spesielt. Flertallet mener nå at kjærligheten er viktigere enn dogmene. Flere og flere mener, som det står i bibelen, at kjærligheten er det største av alt, til og med større enn tro og håp, om vi skal ta det som står i Paulus' første brev til Korinterne, vers 13, bokstavelig.

Så kan man sikkert hevde at dette står i motstrid til andre skriftsteder. Det er mye som står i motstrid i både lovverk, jus, og teologi. I Bibelen står det også at kvinner skal tie i forsamlingen, Paulus skriver det, men det har ikke forhindret at noen av de mest aggressive angrepene på Bekkevold og Hareide kommer fra framtredende KrF-kvinner.

Men dette med at kjærligheten er størst er vel det klareste, det tydeligste og det mest konkrete bibelordet som finnes. Og det fineste. At man, fordi man er imot ekteskap mellom folk av samme kjønn, dermed glatt overkjører det krystallklare bibelske budskapet finner jeg pussig.

Jeg har alltid likt Geir Bekkevold. Han er en interessant samtalepartner og en bra fyr. Men nå er han blitt mer enn en bra fyr. For det er ikke lett å stå i denne saken i et miljø der seksuell legning bringer så mye motstand, så mye hardnakket sinne.

Jeg skal være den siste som hevder at jeg alltid vet hva som er rett. I mange spørsmål har jeg ikke peiling. Men jeg er rimelig sikker på at når to mennesker, to kvinner, elsker hverandre og ønsker en kirkelig vielse, så er det være totalt umusikalsk og også ubibelsk å nekte dem det.

På gamle muntre ektepakter, sånne uhøytidelige seil, med noen grunnregler, sto det gjerne i forhold til ungkarer og giftermål at selvfølgelig skal ungkarer gifte seg for «hvorfor skal de ha det bedre enn oss». Jeg kan jo humrende hevde at det også bør gjelde homoer.

Poenget er at kirken burde ta imot med åpne armer og hjerter, alle som ønsker å forankre sitt samliv i forpliktende rammer, basert på tro, håp og kjærlighet. Først og fremst kjærlighet. Og det burde KrF også. La folk få elske hvem de vil.

Og til deg Geir: Stå på. Det kan hende det noen ganger koster å kjempe for en viktig sak. Det er neppe tvil om at denne saken er blitt krevende for både deg, sjefen din og partiet ditt. Men noen ganger finnes det saker, ganske ofte forresten, som er mye viktigere enn partitaktiske hensyn. Og denne gangen står du i en slik sak.