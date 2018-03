Nå må vi gå videre

Jeg er overbevist om at svært mange av dem som sympatiserer med Sylvi Listhaug er bra folk, folk med gode intensjoner, sunne og gode holdninger.

Jeg tror slett ikke at folk som var på Listhaugs side i den voldsomme striden de siste ukene dermed er en eller annen form for rasister. Jeg vet mange er uenig i meg i dette, men folk jeg kjenner, folk jeg snakker med, folk jeg har den største respekt for, har altså sett noe annet i denne saken enn jeg selv. Og har dermed havnet på «Listhaugs side». Det må være lov. De mener kanskje at det Listhaug gjorde på Facebook kanskje ikke var så klokt, men heller ikke så horribelt at man trenger gå helt av hengslene.

Jeg mener helt opplagt at hun gikk for langt i å demonisere stortingsflertallet og Ap. Og det tvang henne til å gå ut av regjeringen, som hun gjorde frivillig. Eller «frivillig» - fordi vi registrerte at statsminister Erna Solberg gjorde lite for å overtale henne til å bli. Og for å snakke helt i klartekst.

Jeg er ingen Sandberg-fan heller, men om statsministeren vil ha ham som justisminister så mener jeg det er feil at han er uegnet fordi han ble dømt til 3000 kroner i bot for en slåsskamp for 22 år siden.

Selv om Listhaug dyrket en retorikk som fikk sinnene i kok, så kan det neppe være tvil om at også den andre siden gjorde dette. Mistillitsforslaget, som ikke kom opp til votering i Stortinget, men det likevel var flertall for kom fra ytterste venstre, fra Bjørnar Moxnes i Rødt.

Vi var også mange som ble sjokkert over nivået i debatten i Dagsnytt 18 mandag. Der folk fra ytterste høyreside, Helge Lurås fra Resett, Hans Rustad fra Document, Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter og Eivind Trædal Miljøpartiet i Oslo satt og skrek til hverandre. Og selv om jeg egentlig var mest enig med Berglund Steen og Trædal, så synes jeg også de var mest uforskammet og ubehøvlet i debatten. Har du sagt ja til å gå inn i en debatt, så har du også sagt ja til å oppføre deg som folk.

DEBATT: Rune Berglun Steen, leder av Antirasistisk senter, Eivind Trædal, MDGs representant i helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre, Hans Rustad, redaktør av Document.no, og Helge Lurås, redaktør i Resett.

Det er alltid farlig når ytterpunktene skal få definere – og dominere – debatten. Motsetningene i Norge er ikke av en slik karakter at vi kan tillate at de 10-15-20 prosentene som er mest ytterliggående skal drive fram de motsetningene som finnes. Spesielt ikke når motsetningene dyrkes og vokser til noe som gjør det vanskelig å gjenkjenne det norske samfunnet.

Saken er at vi i all hovedsak er enige om svært mye i Norge. Vi kan krangle så fillene fyker, men enigheten er det som preger nasjonen. Når man ser den uforsonlige polariseringen som preger den politiske debatten mange andre steder, så føler vi at det er ganske fremmed.

Når opposisjonen i Kosovo kaster tåregass inn i parlamentet, når man i politiske debatter i Russland begynner å slåss i studio, når president Donald Trump æreskjeller på det groveste politiske motstandere på Twitter, så tenker jeg ofte: Takk og lov at vi ikke har det slik i Norge.

Og når vi, som siste par ukene, nesten får det slik, så er vi på ville veier. Sånn vil vi ikke ha det i Norge. For da har ganske ytterliggående krefter fått dominere en debatt. De 80 prosentene av oss som er moderate har latt dem som skriker, i form og innhold, få overtaket.

Og plutselig ser det ut som alle er ekstreme, på den ene eller andre siden. Og la det være sagt: Selv om opptakten til det hele, denne gangen, kom fra Listhaug, så var det mange som helte bensin på bålet. Og mye av problemet startet med å mistro hverandre.

Selvfølgelig er ikke Arbeiderpartiet mer opptatt av terroristers rettigheter enn landets sikkerhet. Alle partiene i Norge, ytterste høyre og ytterste venstre, er opptatt av å beskytte landet mot terror. Forholdet er at man er litt uenig i hvordan man gjør det på den beste og mest effektive måten.

Tidligere misjonær og også tidligere Frp-politiker, Victor Skimmeland hadde en svært tankevekkende kronikk i TA tidligere i uken. Der kunne han fortelle om hvordan datteren nærmest ble fratatt sitt norske statsborgerskap, ved tilfeldig behandling i forvaltningen. Den unge, fine jenta, var plutselig statsløs, nettopp fordi spørsmålet ikke ble skikkelig behandlet.

Han skriver: «Min datter ble født i Colombia av norske foreldre. Tidlig i 2017 fikk hun ikke fornyet passet sitt, etter at hun hadde hatt norsk pass tre ganger tidligere. Min datter ble fratatt passet og fulle, statsborgerlige rettigheter. Politiet viste til et skriv fra departementet, men oss det gjaldt var ikke informert. Passet ble inndratt i skranken hos politiet og klippet i stykker. Etter mye om og men kranglet jeg meg til reisedokument for min datter, men uten fødested og med kort løpetid.

Etter tre runder med innsending av nye søknader med dokumentasjon — og stadig nye avslag — fikk jeg beskjed om å reise til Colombia og skaffe nye, originale papirer, autentisere dem hos colombiansk notarius publicus og UD, registrere dem i Haag-databasen og så søke på nytt.»

Selv terrorister har noen rettigheter, men det er ikke hovedanliggende. Spørsmålet er at så avgjørende viktige spørsmål som et statsborgerskap, et pass, skal avgjøres ved tilfeldigheter eller ikke. Tilfeldighetene rammer nemlig ikke bare kjeltringene, det kan ramme meg og deg. Og datteren til en misjonær fra Telemark.

Og om det går for sent gjennom domstolene, i noen tilfeller, så må de, i anstendighetens navn, kunne etablere hurtigarbeidende domstoler som behandler slikt kjapt og effektivt. Den må være mulig å fikse på et system som ikke fungerer godt nok, i stedet for å lage et annet som ikke fungerer.

Men, altså: Hareide i KrF har snakket om at han vil ha en debatt som er anstendig. Det vil nesten alle. Jeg er helt sikker på at Erna Solberg vil det. Jeg tror også Frp ønsker det, i all hovedsak. Men de ønsker selvfølgelig også å ta vare på partiets sjel og være litt populister, litt rett fra levra. Det må det også være rom for. Alle politikere trenger ikke høres ut som om de er klekket ut i samme kjedelige anstalt. Jada, kan du kanskje svare, men da må de vise litt mer respekt for oss andre, det store flertallet som ikke stemmer Frp.

Helt enig, men da må også man vise litt respekt motsatt vei. Når Sylvi Listhaug mener at det politiske miljøet i Norge er en barnehage og en sandkasse, så kan man godt si at det er respektløst. Men den siste uken er jo en antydning om at hun har et poeng, selv om hun ikke har vært fremmed for å kaste håndfuller med sand selv.

Men nå må vi klare å legge dette bak oss. Ingen tjener på at diskusjonene blir så uforsonlige, så vanskelige, så krevende som de ble nå. Dessuten, kampen mot terror, kampen mot terrorister, kampen for bedre eldreomsorg, for bedre skole, for bedre veier, for bedre distriktspolitikk, for bedre jordbrukspolitikk, for bedre offentlige tjenester, for bedre kriminalitetsbekjempelse, for et bedre Norge, må jo være viktigere enn å ha det mest sårende og treffende replikken i en ganske destruktiv dialog.

Man kan gjerne si det slik den tyske forfatteren Hans Kasper skrev det: «Ekte flertall har også flertallet av de forstandige blant seg». Selv om det kanskje ikke alltid virker slik.