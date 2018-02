Når milliardærene flytter pengene sine - må vanlige folk betale flytteregningen

Mandag stupte Dow Jones med 4.6 prosent, en periode var den ned mer enn seks prosent, det største fallet siden 2011. Tirsdag så det litt bedre ut.

Nikkei i Japan fulgte opp med en voldsom nedgang, men den tok seg litt opp igjen og var rundt minus 4.5 prosent da de stengte i Tokyo tirsdag. I øyeblikket er den opp bitte-litt i Japan: 0,16 prosent.

Og i hele Europa var det bred nedgang tirsdag, men forhåpninger på et løft i dag.

I ett år har vi jevnlig hørt at Donald Trump, personlig, tar æren for en voldsom oppgang på børsen. Jeg antar at han nå også tar ansvaret for et tilsvarende stup de siste dagene. Haha.

Det hadde vært forfriskende å se Trump stå, ydmyk og lavmælt, og si at: «Jeg beklager, men jeg har rett og slett ikke vært dyktig nok i det siste – og jeg beklager for alle som tapte fire-fem prosent av sparepengene sine på en dag». I’m tremendous sorry».

Jeg har også fått med meg at Trump har vært fra seg av begeistring i det siste, over egen innsats, med alle de nye jobbene som han har «skapt».

I ett år har vi jevnlig hørt at Donald Trump, personlig, tar æren for en voldsom oppgang på børsen.

Men når Trump later som om det er helt unikt det han har fått til, så blir det litt pussig. For millioner med nye jobber høres unektelig bra ut, men om man går til statistikken, så «skapte» Obama langt flere jobber året før Trump og året før der også, enn det Trump «skapte» første året han var president. Det vil altså si at mens Obama «skapte» 2.24 millioner jobber sitt siste år «skapte» Trump 2.06 millioner jobber sitt første år. Jeg bruker «skapte» i anførselstegn for alle vet at presidentene ikke skaper dette.

Men det er gjerne slik at den politikken som legges opp kan skape rammebetingelser for vekst.

Og det er neppe tvil om at næringslivet har hatt et godt år under Trump.

Og så vidt jeg kan se en ren fortsettelse av det som skjedde under Obama. For eksempel arbeidsledighetstallene som sank, år etter år, under Obama og som fortsetter å synke under Trump.

Men børsene er altså ganske urolige, det smitter i hele verden og det er stor spenning knyttet til resten av uken. I dag, onsdag, tipper jeg at Dow er ned igjen. Det får vi vite klokken 22.00 i kveld. Men om jeg hadde vært godt på å forutse slikt - så hadde jeg antakelig jobbet med noe annet, så Gud vet.

Om man får tilsvarende utvikling som mandag noen dager til, så hadde hele fjorårets framgang vært forsvunnet. Og da ville selvfølgelig Donald Trump beklage enda mer tremendous over alle mislykkede grepene han har gjort.

Neida, som ungene sier.

Det er mer sannsynlig at Elvis kommer tilbake og synger duett med Pål Jensen og Paal Flaata på allaktivtetshuset på Dalen. Men børsuroen som ryster verden litt nå, bør kanskje uroe oss vanlige dødelige også.

For alle vet at når milliardærene flytter på milliardene sine, hit eller dit, så er det millioner av vanlige folk som fort får flytteregningen..