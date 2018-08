Nekter man å håndhilse så passer man ikke i Norge

Jeg har tidligere skrevet flere ganger om at man bør forby ansiktsdekkende plagg her i landet. Altså folk som av en eller annen religiøs grunn velger å dekke til hele ansiktet sitt, bør ikke få anledning til å gjøre det i Norge.

Det hører ikke hjemme i et fritt og åpent samfunn å nekte å vise ansikt. Mener jeg. Det er ikke noe stort problem i dag, hevder noen og det er jeg enig i. Det bør heller ikke bli det, simpelthen ved å forby slike plagg.

Og så leser jeg en interessant artikkel i Dagsavisen om en annen problemstilling, som ikke er helt ulik. Der har man altså en kar som har jobbet som vikarlærer på Ekeberg barneskole i Oslo og som nekter å håndhilse på kvinner. Dagsavisen kaller ham «Josef» og skriver: «Josef kikker opp, fører den høyre hånda over brystet og gjør et raskt nikk med hodet. Han har et par grå hår i skjegget, rutete skjorte og kortklipt hår. Mannen, som er i 40-årene, siterer Arnulf Øverland på prikkfritt norsk, men rekker ikke fram hånda når han hilser». Josef forklarer: «Folk tror det er fordi jeg ser ned på kvinner, men jeg prøver ikke å være kjip med noen i det hele tatt. Tanken er å skape færre fristelser. Min forståelse av islam er at dette er et forbud fra Profeten – fred være med ham – og da følger jeg det, forklarer han».

Vel, dette er heller ikke greit.

Det er helt greit at folk får følge sin tro som de vil. Men det er ikke greit at alminnelige anerkjente omgangsformer i dette landet blir valgt bort fordi man har en ekstrem religionstolkning. I alle fall ikke når man i tillegg skal jobbe for det offentlige. Forutsetningen for at integreringen skal fungere i landet vårt er at folk som kommer her respekterer den formen for omgang som er den anerkjente hos oss. Om folk i Saudi-Arabia velger å ha helt andre regler for omgang mellom folk, enn i Norge, så har vi som gjester i Mekka plikt til å respektere det. Og er det umulig å respektere omgangsformene i Saudi-Arabia, så bør man heller ikke reise dit. Og slik bør det også virke motsatt vei.

I Dagsavisens gode artikkel kommer det fram at «Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)», med leder Akhenaton Oddvar de Leon har engasjert seg i saken. Han sier: «Det er ytterst få muslimer i Norge som ikke håndhilser. Og «Uansett hva vi mener er det ikke samfunnsnyttig å ha en person gående på Nav fordi vedkommende ikke håndhilser».

Det kan høres greit ut, men det kan ikke være slik i et samfunn at alle de mest ytterliggående og pussige synspunktene som folk måtte ha, skal kunne brukes på denne måten. Alle former for ekstremisme er uheldige. Spesielt uheldige siden vi har et mål om at folk skal fungere godt sammen. Og det er ekstremt å nekte å ta folk i hånden. «Josef» sier: «For å unngå misforståelser forklarte jeg allerede før jeg kom på jobbintervju at jeg av religiøse årsaker ikke håndhilser på kvinner. Jeg har vært konsekvent i min tydelighet sånn at det ikke kunne oppstå noen misforståelser». Mannen er ærlig, sikkert kompetent, sympatisk og kunnskapsrik. Problemet er at han ikke aksepterer vanlig omgangsform i Norge. Og det bør han altså gjøre.

For øvrig så vil jeg gjerne presisere at jeg mener kompromiss er et godt ord. Jeg mener at tilnærming, respekt og forståelse er bra. Men jeg mener også at det finnes noen områder som danner malen for hvordan vi vil ha det her i landet. De absolutt fleste muslimer i Norge har ikke noe imot å håndhilse. Det viser også at Josef står for en ekstrem holdning. Nå er saken i Dagsavisen mer omfattende og den forteller om uakseptabel behandling av denne mannen med fysisk vold, ukvemsord og til og med nazihilsen for å krenke ham. Fra elever. Det er ikke greit og jeg forsvarer ikke det et sekund. Folk som oppfører seg slik bør settes skikkelig på plass. Men det bør altså ikke avspore den prinsipielle debatten om hva som er god takt og tone i landet vårt. Og det å kunne håndhilse på folk er en del av de uskreven lovene i dette landet. Menn bør kunne ta kvinner i hånden og motsatt.

Jeg har forresten også møtt kvinner, på omvisning i TA, som ikke ønsket å håndhilse. De var fra Afrika. De var gjester her i huset og jeg tvang ikke på dem noe håndtrykk. Men jeg har vært tydelig med dem som har vært på besøk hos oss, at det finnes noen former for omgangsformer og alminnelig oppførsel, som man bør kunne kreve i landet vårt. Som at frisører klipper de kundene som kommer, (jmf. Hodne-saken i Rogaland). Og at lærere kan håndhilse på kvinnelige kolleger og foreldre. Sånn tror jeg de fleste er enige om at vi vil ha det i Norge.

Josef har klaget saken inn til Diskrimineringsnemda. Han har mistet sosialstønad fra Nav fordi han «takket nei til videre arbeid» og får nå bare en minstestønad. Og selv om jeg har sympati med folk som har det vanskelig – så er det grenser for hvor ekstreme man kan være og fortsatt få hjelp. Her bør rett og slett Josef strekke ut en hånd, ikke det norske samfunnet.

På samme måte som norske kvinner bør unngå å sole seg toppløs i Dubai og der omkring.