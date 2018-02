Slik ville du ikke behandlet bestemoren din

Denne uken var det også 66 år siden Dronning Elizabeth II ble britisk dronning.

Det skjedde i 1952, bare en drøy uke før OL i Oslo.

Det har jo ikke så mye med saken å gjøre, men det sier litt om hvor lenge siden hun fikk jobben.

Dronningen, altså Elizabeth II, som het Elizabeth Alexandra Mary da hun ble født 21. april 1926 har hatt litt av en jobb.

Hun er regjerende dronning av Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand.

Hun er også dronning, men muligens ikke regjerende, av en rekke nasjoner som er blitt uavhengig siden 1952.

Som Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Grenada, Jamaica, Papua Ny-Guinea, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinene, Salomonøyene og Tuvalu.

I tillegg er hun «overhode», hva nå det eksakt betyr, av Samveldet av nasjoner. Og de består i tillegg til de andre over her av Bangladesh, Botswana, Brunei, Dominica, Fiji, Ghana, Guyana, India, Kamerun, Kenya, Kiribati, Republikken Kypros, Lesotho, Malaysia, Malawi, Malta, Mauritius, Mosambik, Namibia, Nauru, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Samoa, Seychellene, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Swaziland, Sør-Afrika, Tanzania, Tonga, Trinidad og Tobago, Uganda, Vanuatu og naturligvis Zambia.

Dette er selvfølgelig en symbolsk rolle. Sånn å henge litt på frimerker og kanskje sedler, og den slags.

Men dog.

Det er antakelig ikke få papirer og dokumenter hun må skrive under på for alle disse statene hun er dronning for.

Og det er i alle fall ikke få klamme ambassadørhender hun må trøkke, for ikke å snakke om alle statsministre, presidenter og presi-nokså-denter, utenriksministre og andre hun må ta imot i London, på grunn av dette, med respekt å melde: Tullet.

Og jeg må si, på tross av at jeg har svært lite tro på monarki som system, at jeg har stor respekt for måten den snart 92 år gamle damen, hun fyller år i april, har gjort denne absurde jobben.

For det må jo være i strid med alt fra menneskerettighetene, arbeidsmiljølovene i de ulike land og sikkert åtte av ti andre lover, at man i det hele tatt har et slikt faktisk, symbolsk, konstitusjonelt statsoverhode i alle disse mer og mindre sentrale nasjonene.

All ære til dronningen, som har gjort en imponerende jobb, på tross av sin distanse, kjølighet og umulige oppgave.

Det spørs om hun ikke, med heder og verdighet, burde få lov å gå av med AFP nå til våren.

Ingen bra folk jeg kjenner ville behandlet bestemoren sin sånn...