Spar på påskedrammen

Jeg var ung og hadde tro på at jeg skulle bli noe de færreste av oss blir. Bitt av teaterbasillen og ungdommelig mot søkte jeg på Teaterhøgskolen. Målet var å komme opp på scenen og stå der foran alle andre.

Talentet var det sikkert så som så med, og jeg skjønte at jeg trengte hjelp fra noen som kunne dette. Jeg måtte få tak i en erfaren skuespiller som skjønte hva som stod på spill ved en opptaksprøve.

Det var påske og fridager og opptaksprøven var bare et par måneder unna. Etter å ha fått tips fra bekjente, tok jeg motet til meg og kontaktet en kjent skuespiller.

Vond lærepenge

Påsken var den perfekte tid for å øve til den store drømmen, det gjenstod bare en ting: Skuespilleren ville ikke bare ha kronebetaling, men ba også om en påskedram på flaske.

Et par dager etter den første øvelsestimen, ble jeg kontaktet av pårørende til skuespilleren. Flasken ble til en sprekk etter en rusfri periode.

Jeg ble lei meg og skamfull for at jeg ikke så koblingen og ikke minst faren ved å gi bort alkohol. Det tok tid å akseptere at min handling påførte familien tunge påskedager og mye fortvilelse.

De pårørende trøstet meg så godt de kunne, og understreket at dette ikke var første gangen noe slikt hadde skjedd.

Men beskjeden var tydelig - jeg skulle ikke ha gitt bort den flasken.

Familiehøytid

Alle kan gjøre feil. Det er ikke mulig å se på en person om han eller hun sliter med å styre sitt alkoholinntak. Det synes ikke på utsiden hvem som har eller har hatt et alkoholproblem. Det kan være den suksessfulle skuespilleren, den fremadstormende redaktøren, eller tobarnsmoren i huset ved siden av. Anslag viser at det i Norge lever om lag 70 000 barn i et hjem der minst én av foreldrene har et alkoholproblem.

I likhet med jula er påsken en høytid med stort familiefokus. Vi skal kose oss, ha late dager på hytta eller i byen og gå lange skiturer med appelsin og Kvikk lunsj. For de barna som har en mamma eller pappa som drikker for mye, kan påsken imidlertid bli lang og vond.

I noen tilfeller kan en ekstra flaske vin være det som avgjør om påsken blir bra eller ikke. Spesielt kan dette være tilfellet for barn og voksne i familier hvor rusen lett tar overhånd og skaper vonde opplevelser. Det som er ment som en hyggelig gave kan sette i gang en ond spiral, eller bringe gamle problemer til overflaten.

Vi kjøper mest drikke til jul og påske

Høytider som påske og jul er da vi nordmenn handler mest alkohol. Vinmonopolet melder at de øker salget med 10 prosent i dagene før påske. Når man har det travelt, kan det være lettvint å kjøpe med en flaske for å gi bort når man skal på besøk.

Men tenk deg om en gang eller to ekstra, og prøv å finne på noe annet enn alkohol å gi. Det finnes så mange andre alternativer som kan glede. Påske er familietid, og barn skal slippe å ha vonde opplevelser med fulle voksne.

Min historie handlet om uvitenhet. Det kostet både skuespilleren og hennes familie bitre erfaringer og ubehageligheter. Så ikke gjør som meg, men tenk deg litt ekstra godt om før du gir bort den vinflasken. Ta heller med andre gaver om du skal på påskebesøk og vil gi noen en hyggelig overraskelse.