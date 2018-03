Ta folkefesten tilbake!

Nok en gang hører vi om bråk, fyll og slåssing under Skifestivalen i Holmenkollen. Denne gangen var det spesielt knyttet til store folkemengder og stort alkoholinntak under og etter mennenes femmil på lørdag.

Det er knapt to år siden forrige gang det stormet rundt festivalen. Da fikk den kraftig kritikk for å være en «fyllefest helt ute avkontroll».

Resultatet av at skiarrangementene stadig går over styr, kan bli at mange ikke lenger tør å ta med seg barna for å se på, av frykt for kaos og ubehagelige opplevelser med fulle folk.

Folk skal være trygge på at å ta med familien i Kollen blir en hyggelig opplevelse for alle. Da bør man bør slippe uro for fyll og bråk. Det handler om både trivsel og trygghet for tilskuerne. Idrett og alkohol hører ikke sammen.

Høy stemning i champagne loungen

Vi har nok arenaer hvor det serveres alkohol i samfunnet vårt, derfor er det viktig å beholde idretten uten alkohol. Det er også noe nordmenn flest ønsker: En undersøkelse fra 2016 viser at tre av fire vil ha flere alkoholfrie soner.

Arrangøren hevder å ha hatt kontroll på tilskuerne som var inne på området, og legger mye av skylda for «fyllefesten» på folk som var ute i skogen.

Men det var ikke bare folk i skogen som drakk (for mye) alkohol. Arrangøren inviterte selv til afterski og «champagne lounge» der det ble lovet «høy stemning». Det sender et klart signal om at alkoholbruk er greit.

Det første festivalen bør gjøre for å hindre tilsvarende kaos og flatfyll til neste år, er å slutte å legge til rette for alkoholbruk ved å arrangere afterski. De må sende et tydelig signal om at det ikke er greit å drikke seg dritings bare fordi man er i Holmenkollen og ser et skirenn.

En unnskyldning for fyllefest

Den store utfordringen med Holmenkollen skifest er likevel ikke det som skjer inne på arenaen, men langs løypene, skriver jeg i VG i dag, sammen med Tom Tvedt.

Arrangementet er blitt en «unnskyldning» for en fyllefest for mange. Det er trist og ødeleggende. Hvordan arrangøren, sammen med myndighetene og de tilskuerne som ikke vil ha det sånn, skal jobbe for å endre dette, blir et nødvendig og viktig tema fremover.

Til syvende og sist handler det om enkeltpersoners holdninger og atferd. De må ikke få ødelegge for den positive idrettsfesten.

Skiarrangementene i Kollen er en fantastisk sjanse for å ta med barna på tur og lære dem skikultur og -tradisjon. Da er det ekstra viktig at alle føler seg trygge, og at ingen får ubehagelige eller skremmende opplevelser med fulle folk som skaper dårlig stemning.

Vi kan ikke akseptere slike scener i Kollen for tredje gang. Nå må det ryddes opp.