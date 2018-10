Å henrette dyr som TV-underholdning er umoralsk

Hvem tror dere synes det er alright å se en geitebukk få skåret strupen av på TV? Hvem er det i produksjonen som sier at henrettelse av dyr må være med på Farmen? Må vi oppleve vold i et program som i utgangspunket er et koselig familieprogram som også blir sett av barn?

Jeg blir helt matt av hvor primitive de ansvarlige av Farmen er. De tenker vel, ”vi har alltid hatt med slakting i programmet så dette må fortsette”.

Men ser ikke de ansvarlige i Farmen at verden er i endring fra å gå fra et kosthold som har medført at dyr er blitt holdt fanget og torturert, til dyrevennlig plantebasert mat? Hele verden går mot vegetarmat og vegetarrestauranter popper opp som bare det. Enhver restaurantkjede med respekt for seg selv og kundene har vegetarretter på menyen. Til og med hamburgerkjeden Max selger vegetarburgere og andre vegetarretter. Narvesen selger faktisk mer av vegetarpølsa si enn den tidligere bestselgeren baconpølsa. Leverandører av vegetarmat til butikkene har faktisk problemer å følge opp etterspørselen og kjøttforbruket synker. Folk i Norge og over store deler av verden forstår nå hvor jævlig vi har behandlet dyr og spesielt husdyrene våre. TV2 følger altså ikke med i tiden og er på kanten med sitt eget publikum. Vi er mange som vil ha stopp på dyremishandlingen og ikke minst å få en slutt på henrettelse av dyr som TV-underholdning.

Ja jeg forstår at Farmen skal illustrere en tid der slakting var en del av hverdagen på en gård. Men det kan man heller velge å fortelle om hvis det i det hele tatt er nødvendig å ta med, men samtidig vil det vært viktig for TV2 og Farmen å ta et standpunkt om at dreping av dyr på TV ikke er greit, det hadde TV2 helt klart tjent mer på. Jeg mistenker at dere mistet en del tusen seere av den grunn. Å henrette dyr er aldri greit, å henrette dyr som ren TV-underholdning er intet mindre enn umoralsk!

Farmen går altså i mot mange av TV-seerne som ikke ønsker å se dyremishandling på TV. Og ja, henrettelse av et dyr kan aldri forsvares, ikke av en hest, ei ku, en hund, katt eller geit. Det er aldri greit å drepe dyr for så å vise det som om det er naturlig. Faktum er at vi må få slutt på dyremishandlingen og den påståtte normalisering av slaktingen/henrettelsen av dyr. Det er aldri ok å plage dyr eller drepe dyr. Vi mennesker tror vi har eierskap til andre dyr. Men vi har da ikke rett til å holde andre vesener i fangenskap for så å drepe de senere, selv om det smaker godt. Disse dyrene har barn, er foreldre, er mødre og fedre og ønsker å leve i fred. De fortjener vår respekt.

Jeg vet at mange av mine lesere spiser kjøtt. Jeg har venner som spiser kjøtt, men mange har også blitt vegetarianere og veganere. Mitt ønske er å opplyse om at vi ikke trenger å torturere dyr samt å holde de i fangenskap for å overleve. Vi har nok av vegetariske alternativer som også er sunnere.

Å brenne hekser og å holde mennesker som slaver tilhører også en del av historien. Vi skal være takknemlige for at noen gikk i mot slike normer, lover og regler den gangen og som etter hvert fikk fredet disse menneskene. Nå er det dyrenes tur, det er ikke vår rett å holde andre individer i fangenskap for å skape profitt for egen lommebok. Verden har gått videre og store endringer er i gang, de som tilpasser seg er morgendagen er vinnerne. Først da får vi alle en bedre verden å leve i alle sammen, også dyrene. Mange vil sikkert reagere på at jeg beskriver slakting av dyr som drap og henrettelse. Jeg liker å beskrive virkeligheten som den er , og faktum er at husdyrene våre blir drept og henrettet på alle slags bestialske metoder. Nok er nok.