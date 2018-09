De aller farligste trafikkantene

Her om dagen snakket jeg med en kar som hadde skjelt ut en syklist fordi han holdt på å kjøre ned barnet sitt da de skulle over et fotgjengerfelt. Han fortalte at bilen stoppet på rødt lys og at de som fotgjengere gikk på grønt lys, men så kommer det en sykkel i full fart på innsiden av bilen som hadde tenkt å feie over krysset på rødt lys. Han fikk så vidt vrengt seg unna, men han som fortalte dette syntes det var en skremmende opplevelse. Han påpekte at dette faktisk er regelen mer enn unntaket, at sykler skal ta del i veibanen uten å følge regler som rødt lys.

Jeg må si meg enig i påstanden fra denne personen, for som regelmessig trafikant i Oslotrafikken opplever jeg det samme. Sykler som råkjører og ikke respekterer fotgjengere og røde lys. Faktisk er det ganske vanlig å se at sykler suser av gårde på både venstre og høyre side av bilen når jeg stopper for rødt lys i et veikryss.

Mange syklister bryr seg ikke om trafikkreglene i det hele tatt og mange som ferdes i trafikken på sykkel har ikke nødvendig trafikkkunnskap på grunn av manglende opplæring, og noen har heller ikke førerkort. Likevel skal disse være med på å dele veien med de som har lært seg vikepliktregler, skilter og andre regler som alle burde vite om for å ha samme trafikkforståelse.

Det er faktisk helt surrealistisk at konsekvente lovbrytere får lov til å utsette andres liv og helse i fare med råkjøring i trafikken uten å respektere de samme reglene som de andre trafikkantene gjør. Jeg kjenner mange syklister som er sinna på sine medsyklister av samme årsak; at de ikke respekterer lovverket og mange sykler i helt ville hastigheter der barn og eldre går.

Grunnen til at disse syklistene er de farligste i trafikken er at de ikke respekterer fartsgrenser, ikke kan skilt, ikke kan eller ønsker å følge vikepliktregler, at de kjører på rødt lys, at de ikke har sikkerhetsutstyr som bremselys, blinklys osv. At de bråsvinger etter eget ønske uten å se seg for, at de tvinger seg foran andre kjøretøy slik at det oppnår farlige forbikjøringer. At de med ungene foran seg på sykkellasteplanet sykler i trafikkert vei med mobilen i ene hånda og kjører lett på rødt lys uten å se seg for. Listen med ulovligheter er endeløse, og likevel skal disse ukompetente trafikkantene ha tilgang til veien? Det må jo gå galt. Og man må spørre seg; hvorfor tar ikke politiet disse lovbryterne? Kan man fortsette å lukke øynene for en gruppe trafikanter som konsekvent bryter lovene og som setter andres liv og helse i fare? Svaret er jo nei, likevel er dette realiteten i Oslos gater.

Og som ikke det er nok, på sosiale medier kunne jeg for litt siden lese denne meldingen av MDGs bystyrerepresentant:

- Regjeringen bør sørge for mer håndheving av fartsgrensene, og tillate bruk av fartsbokser i 30-soner i byen. Vi trenger ikke bare en by med færre biler, men også en by der bilene ikke utgjør en akutt livsfare for skolebarn, skriver MDGs bystyrerepresentant og ektemannen til Oslos samferdselsbyråd Eivind Trædal på Facebook.

Jeg spør bare, går det an å bli mer virkelighetsfjern? Man skulle tro man leste en molbohistorie, men meldingen er visst sann den. Freidigere kan man knapt bli.

Faktum er jo at altfor mange syklister er konsekvente lovbryterne i byene våre, og med de nymotens lastesykler og elsykler så er det ikke noe bedre å bli påkjørt av en slik doning enn andre tohjulinger, og med den farten mange har så kan konsekvensene bli fatale. Faktum er at skolebarn er i livsfare overalt, på veiene, på fortauene, på fotgjengerfelt og i marka, dette på grunn av elleville syklister. Flere ganger har bikkja mi vært på nippet av å bli nedkjørt av en syklist, andre har jeg sett blitt truffet. Jeg har aldri før sett så mange nestenulykker og ulykker som jeg er vitne til i Oslotrafikken nå, og nesten alltid skyldes det syklistene som ikke følger reglene eller holder for høy fart.

Jeg må samtidig rose alle billistene som klarer å navigere seg gjennom trafikken til tross for disse konsekvente lovbrytere i form av syklister og andre farkoster i veien som ikke følger reglene. Legger man til at veiene i byen er full av hull som man også må navigere rundt så er det intet mindre enn imponerende lite ulykker som forårsakes av billister. Hadde syklisten hatt samme forståelse og respekt for trafikkreglene som billistene, så kunne mange ulykker vært unngått. Det første politiet må gjøre er å bøtelegge sykler på samme måte som biler, med skyhøye bøter. Gi de prikker og inndragelse av retten til å sykle om nødvendig. Ingen er tjent med å ha notoriske lovbrytere i trafikken, barna våre fortjener bedre.