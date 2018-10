Et politisk selvmord

Knut Arild Hareide og KRF er støtteparti for den borgerlige regjerningen og har vært det i over 5 år, men nå har Hareide sagt klart i fra at han ønsker å skifte side i politikken.

Det hele hadde vært realt om han på forhånd hadde hatt fylkeslagene med seg.

Det som er problematisk med denne saken er at han ikke hadde partiet med seg da han tok avgjørelsen. Faktisk er det slik at han i lang tid har hatt samtaler med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om et mulig retningskifte uten å underrette partiet. Hareide mener dette er en demokratisk avgjørelse, fordi dette nå skal avgjøres i fylkeslagene via en avstemning. Men dette er også feil fordi fylkeslagene nå er tvunget til å ta parti i saken. KRF-politikerne fikk altså ikke alternativet om å stemme over et skifte i politisk retning opp før Hareide kuppet saken og sa at han ikke ville samarbeide med høyresiden. I stedet for å ta opp dette med partiet så tok han saken i egne hender og tok derfor hele partiet på senga. Derfor er nå partiet splittet og medlemmene i KRF må jo føle seg overkjørt og lurt. Nå er de satt i en situasjon der lojaliteten mellom partilederen og partiets politikk er på spill. Det mest reale av Hareide hadde vært å tatt det opp på landsmøtet så kunne partiet i fellesskap tatt stilling til om de ville byttet side i norsk politikk. Men hadde Hareide gjort det, så hadde han ikke vunnet, fordi KRF tradisjonelt tilhører den borgerlige sentrum/høyre-siden og ikke til venstre. I stedet er vi nå vitne til maktkamp i korridorene der et høyt politisk spill er i gang, ikke bare i KRFs korridorer, men også i de andre partiene for nettopp KRFs avgjørelse har påvirkning for alle partiene som sitter på stortinget da hele regjeringspørsmålet er satt på spill.

Man kan også undre seg over hvilke støttespillere Hareide har hvilt seg på før han kjørte dette sololøpet mot sitt eget parti. Vi vet fra før av at han i lang tid har hatt samtaler med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre. Samtidig har han brukt tidligere KRF-leder Kjell Magne Bondevik som sin rådgiver som mildt sagt har et anstrengt forhold til høyresiden og spesielt FRP. Men kanskje det som er enda mer overraskende er dersom Hareides politiske rådgivere har vært med på en slik kampanje hvor resultatet muligens blir et politisk selvmord. Vi får håpe rådgiverne har advart Hareide kraftig om de mulige konsekvensene og at Hareide selv, til tross for de eventuelle advarslene, har fått trumfet gjennom sitt solospill og frieri mot venstresiden av norsk politikk.

Hareide hevder i et TV-2 intervju senest i dag at dette har vært en skikkelig prosess, mer virkelighetsfjern enn det kan man vel ikke bli.

Det absurde er at resultatet av det hele kan bli at KRF fortsetter i opposisjon, noe som igjen vil være et problem med tanke på opplutningen i partiet. Da sitter de igjen med et splittet parti på stedet hvil. Et slikt resultat vil muligens redde Hareides liv som politiker og KRF-leder, men partiet ville lidd av fortsatt dårlig oppslutning. Vinner den borgelige siden så kan jeg ikke se hvordan Hareide kan fungere som partileder. Lykkes Hareide med å dra partiet over på venstresiden så får han en ministerpost, men samtidig kan jeg ikke forstå noe annet enn at splittelsen i partiet er fullstendig. Dessuten ville de sitte i en mindretallsregjering med nåde fra SV.

Jeg ser på TV2-nyhetskanalen nå direkte fra KRF i Hordaland der Hareide kritiserer hva han ikke hadde fått gjennomslag for de siste fem årene. Muligens har han glemt at partiet hans, som ofte ligger under sperregrensen, har fått historisk stort gjennomslag samme med den borgerlige regjeringen til tross for KRFs lave oppslutning, noe hans nestleder Kjell Ingolf Ropstad så punktlig forklarer til forsamlingen i Hordaland KRF.