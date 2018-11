Hareide gjorde feil på feil

Den store feilen som Knut Arlid Hareide har gjort i denne prosessen er å ikke tenke politikk, men på hvilke personer han ikke liker i den blå regjerningen. For når det gjelder politisk retning så tilhører KRF den borgelige siden mer enn venstresiden. Det har også partiet hele tiden ment, selv om Hareide nå forsøkte å snu side. Samtidig er det på sin plass å nevne at KRFs politikk har fått store gjennomslag i de fem årene de har støttet borgelig side.

Og det er også en gedigen feil av Hareide å stille ultimatum om at; ”får jeg ikke viljen min så går jeg”. Og på tross at dette, så valgte likevel KRF som de gjorde. Jeg er ganske sikker på at hvis Hareide hadde stilt seg objektiv til dette valget om retning, som han burde gjort, så hadde flertallet på borgelig side blitt betydelig større enn det ble. Og da kunne Hareide levd videre som KRF-leder. Mange KRF-ere har nok lojalt stemt som deres leder har anbefalt de å gjøre. Til tross for dette så tapte han altså. Og man må nesten spørre; Så de ikke selv at dette ville bli resultatet? De fleste utenfor dette politiske sirkuset har vel sett utfallet av dette soloutspillet lenge før avgjørelsen falt på fredag. Les "Et politisk selvmord" en kommentar jeg skrev for en ukes tid siden, fasiten sitter vi med i dag.

Uten Hareides ultimatum hadde han nok sittet i regjering med en ministerpost i løpet av høsten. Og ikke nok med det, da hadde han kommet i maktposisjon og kunnet virkelig fått gjennomslag for KRFs politikk. Hvis det er politikk som virkelig er det viktigste, så har han altså gjort alt feil i denne prosessen.

Hareide har også feilet på hvem han burde lyttet til før han tok dette dristige valget. Han lyttet tydeligvis ikke til KRF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad eller majoriteten av KRF-tillitsvalgte om at høyresiden er veien å gå. I stedet har han flørtet med tidligere KRF-leder Kjell Magne Bondevik og Jonas Gahr Støre. På Skavland fredag kveld sier Hareide også at kona hans, Lisa har vært en pådriver for å velge venstresiden.

Hele denne prosessen som KRF har vært gjennom kan gå inn i historie- og lærebøkene på hva man ikke skal gjøre om man vil endre retning i politikken. Første bud må jo være å lytte til sine egne partifeller.

Kanskje er det derfor greit at KRF skifter leder nå, fordi ingen kan vel hevde at KRF har hatt stor oppslutning de årene Hareide har ledet partiet. Jeg ønsker Hareide lykke til videre i den retningen han ønsker å gå videre, men en karriere som politisk rådgiver er nok ikke veien å anbefale.