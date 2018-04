Nei, man kan ikke sykle to i bredden på trafikkerte veier

Der kunne jeg lese i en artikkel på NRK.NO var en artikkel om at syklister kan sykle to i bredden i veibanen. Punktum.

I artikkelen, laget av journalist Jon Henrik Knausen, henviser han til nettstedet fakisk.no der det hevdes at det er lov å sykle to i veibanen. Satt på spissen, så kan man jo det på en stille landevei der det ikke er trafikk. Men akkurat det glemmer journalisten å ta med, han hviler i stedet helt og holdent til denne ene kilden, i stedet for å sjekke ut saken selv. I artikkelen som NRK har publisert så hevder han at syklister har sin fulle rett til å sykle to i trafikken, men har glemt at på trafikkert vei, så kan man nettopp ikke det. Det virker som journalisten helt har forbigått veitrafikkloven paragraf 3 som lyder følgende.

Vegtrafikklovens paragraf tre sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret»

I følge veitrafikkloven, så kan man ikke sykle to i bredden i veibanen om det er trafikk eller til hinder for andre. Men nettopp dette poenget glemmer journalisten å ta med. Dette gjelder også bare om det bare var én enkelt syklist i veibanen, du kan ikke hindre andre i å komme frem. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg møter syklister som sykler sakte midt i veien og som med vitende vilje hindrer trafikken i å flyte og dermed skaper svært farlig situasjoner og lange køer. At jeg ser busser til stadighet må subbe etter en syklist i et kollektivfelt når syklisten fint kunne styrt seg videre via et folketomt fortau, er blitt neste en daglig skue, men jeg lurer jeg på hvorfor de oppfører seg slik. Sånne tynne artikler som vi kunne lese i går, kan være med å bidra til sik feilopplysning, og som enda verre er, skape farlig situasjoner.

Leser man kommentarene knyttet til den nevnte saken, så mener mange syklister at de med loven i hånd kan hindre all annen ferdsel i veibanen. Og nettopp her, tror jeg vi treffer kjernen i konflikten mellom mange syklister og bilister, det er at mange av syklistene rett og slett ikke kan trafikkreglene og viser liten vilje til å praktisere veitrafikkloven paragraf 3 som sier at annen trafikk ikke skal bli hindret eller forstyrret. Ser man strengt på den loven, så fratar den all mulig sykling i veibanen når det er stor trafikk som i rushtiden da vi til stadighet opplever syklister som skaper både køer og farlige situasjoner der de sperrer et kjørefelt for all annen trafikk i den tro at de har rett til det.

Jeg mener jo at man uansett ikke skal hindre andre i komme frem, og selv ville jeg av ren høflighet selvfølgelig slippet bilene frem ved å svinge opp på et fortau eller til siden, men for en del syklister virkes dette som helt utenkelig. Jeg skal absolutt ikke ta alle syklister under en kam her for det er bare noen syklister som oppfører seg sånn, de fleste kan faktisk oppføre seg, men likevel ser jeg ofte fanatiske syklister kavende og med livet som innsats, gjøre sitt ytterste for å hindre bilen i å komme frem ved å kreve sin rett til veibanen, selv om de ikke har den. Min oppfordring til politiet er slå ned på disse livsfarlige trafikantene når sommersesongen nå starter, nettopp for å unngå alvorlige ulykker.

Jeg la også merke til en annen kommentar i forbindelse med samme sak, det var en person som oppfatter en svært stor økning i aggressivitet i trafikken nå enn tidligere, kanskje idéen om fargelegge bilveien med rødfarge ikke var en så god idé likevel? Hva med å faktisk bygge sykkelveier langt unna der bilene ferdes slik at alle kan komme trygt frem, sånn det er nå så er alle i fare, både myke og harde trafikanter, og det er ingen tjent med.

Man kan hevde at journalisten som laget denne artikkelen er i sin fulle rett, men ser man på faktiske forhold så er det ingen konflikter mellom bil og sykkel om syklistene sykler to i bredden på en øde vei. Men artikkelen utgir seg for å være noe annet enn det den er. Og det er at syklister kan sperre andre trafikanter med loven i hånd, og det er svært kritikkverd journalistikk, spør du meg. I beste fall er det latskap med tanke på å ikke sjekke veitrafikkloven. I verste fall, så er det en kynisk kalkulert artikkel som bare er ute etter å eskalere splid mellom allerede konfliktfulle trafikanter.