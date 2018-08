Parkering på fortauet bør tillates

Da jeg var i Amsterdam i Nederland i våres, oppdaget jeg hvor bra infrastrukturen for biler, sykler, motorsykler, mopeder og gående var. Om vi ser utelukkende på biltrafikken, så hadde de ofte egne filer for å unngå ulykker med myke trafikanter om et uhell skulle inntreffe. For motorsykler, sykler, mopeder og elsykler - altså alle tohjulinger, så hadde de ofte tilgang på egne separate sykkel/MC- felt helt adskilt fra bilveien. Alle tohjulinger var altså samlet i samme kjørefelt. Det jeg også la merke til, var at syklister, gående og motorsykler hadde respekt for røde lys og andre regler som gjorde at trafikken gikk smidig.

Separerte kjørefelt i Amsterdam for biler, trikk og tohjulinger

Selv om det i sentrum av byen var tillat med biler og andre kjøretøy så føltes ikke Amsterdam som en storby som London der trafikken er stor og køende endeløse. Tvert i mot, selv om man tillater biler, motorsykler, sykler og mopeder i hele byen, så oppleves byen svært rolig og fin for en gående turist. Det lar seg altså gjøre å tillate folk friheten til å velge det transportmidlet de ønsker og har behov for, og samtidig gjøre byen anvendelig og miljøvennlig for beboerne og tilreisende. Grunnen til denne ”roen” i trafikken var at mange brukte ”de enkle” og mindre kjøretøyene fordi byen hadde gjort de tigjenglige og enkelt for brukerne, og hadde vi hatt dette valget her hjemme også, så hadde nok mange nordmenn nettopp valgt et annet kjøretøy enn bilen om vi skulle rundt i sentrum av byen, men spesielt i Oslo har vi ikke noe valg om man ikke kan ta tråsykkelen fatt.

Det jeg også la merke til i Amsterdam, var at det ikke var så rigide regler for å parkere tohjulinger i byen. Ikke bare var det slik at man kunne kjøre motoriserte tohjulinger i sykkelfelt(sykkel- og MC felt), men de hadde også et svært vennlig parkeringssystem, der alle tohjulinger kunne parkere på fortau og andre steder der de ikke var i veien for andre trafikanter. Og tenker man etter, så tar jo ikke en moped eller enn motorsykkel nevneverdig mer plass en sykler, spesielt ikke etter inntoget av alle slags nymotens lastesykler osv. Statens veivvesen driver en svært aktiv kampanje om at billister skal dele veien, er det da ikke på tide å dele fortauene også? I store deler av Oslo er det svært uproblematisk for en scooter eller motorsykkel å parkere på fortauet, med en mer liberal holdning og lovregel til fordel for disse transportmidlene kan man i stor grad redusere biltrafikken kraftig. De rigide prinsippene og den egosistiske politikken som pågår i Oslo nå om at ”alle” skal over på sykkel når de fleste ikke kan ta i bruk sykkelen av ulike årsaker er direkte diskriminerende. Løsningen for veitrafikken i Oslo, kan altså å tillate flere typer kjøretøy enn å nekte de, og det gjør man ved å lempe på parkeringsreglene slik at alle blir behandlet noenlunde likt. Førere av motoriserte tohjulinger bidrar dessuten med penger til statskasse på flere områder, men det de motoriserte tohjulingene får igjen er bemerkesverdig lite. Ikke en gang parkering i byen med så små kjøretøy som en moped skal ikke være tillatt i Norges hovedstad. I mange av Europas metropoler og også mindre steder er dette et ”ikke-problem”.

Det kan altså være svært klokt å lempe på parkeringsreglene for Norges tohjulinger og spesielt i Oslo som omtrent ikke har parkeringsmuligheter, fordi det blir det stor gevinst av på flere områder som; mindre bilbruk, tomme brede fortauer blir tatt i bruk, effektivere ærender av de som må ferdes i bytrafikken som igjen betyr økte inntekter og skatter samt bedre luft og økt interesse fra turister som vil ta seg til Norge og hovedstaden ved å kjøre tohjuling hit.

På ferjene i Amsterdam er alle velkommen, også tohjulinger med motor

De rigide parkeringsreglene som finnes i Norge og Oslo trenger en kraftig gjennomgang på flere områder, det enkle er å starte med å ønske de motoriserte tohjulingene velkommen på lik linje med sykkel slik at de kan parkere på større fortau og plasser.

Det er på høy tid å snu politikken og begynne å tjene borgerne med mer liberale regler. Det vil vi alle tjene på det. Ikke er det kostbart heller – et stort vinn vinn tiltak altså.

I Norge og Oslo jobber man i stor grad mot innbyggerne, i Nederland og Amsterdam så gjør de sitt ytterste for å tjene innbyggerne med å hjelpe de til enklere dager. Av nederlenderne har norske politikere mye å lære.