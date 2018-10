Rå elbil til rå pris

Konseptbilen MG E-Motion skal mest sannsynlig i produksjon i allerede i 2020. Ifølge Autocar kommer MG ut med en elektrisk sportsbil som vil konkurrere med Tesla Model S.

E-Motion er en fireseters sportsbil med vingedører. Den vil få touchscreen infotainment for både de fremre og bakre passasjerene.

Ved hjelp av et helelektrisk drivaggregat vil bilen gjøre 0-100 på mindre enn 4,0 sek. Og få en reel rekkevidde på cirka 310 miles som utgjør cirka 50 mil.

E-Motion deler samme front styling som MGs kommende ZS SUV, men minner om en blanding av en Aston Martin og Jaguar med vertikale baklys og et fint og ryddig design.

MGs Storbritannias salgs- og markedsføringsjef Matthew Cheyne, sa til Autocar at de forventer at E-Motion vil starte produksjonen i 2020, og at den blir priset fra under 30.000 pund som vil si i overkant av 300.000 norske kroner. Blir dette en reel pris så tipper jeg MG sitter med en bestselger, for mer lekker bil er det lenge siden jeg har sett.

Etter hva jeg har lest av kilder så er det ikke 100 prosent bekreftet at MG E-motion får klarsignal til å produseres, men mye tyder på at MG, som nå eies av kinesere, kommer på markedet med E-motion allerede i 2020. Jeg skal i så tilfelle garantert reservere meg for et eksemplar.

Se alle bildene nedenfor. Foto: MG

Foreløpige spesifikasjoner(med forbehold om endringer som kan komme)

- 4 seters sportsbil

- 50 mil rekkevidde

- vingedører

- 0-100 på 4 sek

- Pris ca 300.000