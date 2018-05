Rybak vinner ikke

Albania: Terningkast 2

Monotont og skrikete 80-talls ballade, men faktisk bedre enn det Albania pleier å servere.

Tjekkia: Terningkast 1

Trodde nesten det var en fleip, hviskete rap er det de har å by på. Nerdete type på scenen med skolesekk på ryggen. Refrenget litt bedre, men når det samtidig er kort så blir det stryk. Hele seansen er flaut, pinlig og nesten litt vondt å se på.

Litauen: Terningkast 2

Ballade, blir kjedelig fordi den har lange vers, og kort og lite fengende refreng, en bridge elle flere momenter i låten kunne til fordel tjent låten bedre. Man kunne også skrudd opp tempoet for å slippe låten ”fri”. Den ble i stedet i buret sitt og dermed ble ikke dette et høydepunkt for oss som må høre på. Veldig kleint med han typen som kommer inn på slutten.

Israel: Terningkast 2

En hypet artist som synger om ”look at me I’m beautiful”. Original og litt annerledes låt, men ville jeg orket å høre noe sånt på radio? Jeg tror ikke det. Forsøk på rap får vi også, men uten å helt lykkes. Kult tempo og trommekomp inspirert av øst-Europa. Dette ble mer klovneri enn musikk etter min smak. Denne låten er merkelig nok en av favorittene, det må nok skyldes budskapet. Selv om den ikke faller i smak hos undertegnede, så har den likevel et refreng som setter seg på netthinnen. Den er dessuten favoritt til å vinne hele greia.

Estland Terningkast 4

Opera med kvalitet i stemmen av sopranen Elina Nechayeva, men er det dette MGP fansen vil ha? Nei, jeg tror ikke det, dessverre. Utvilsomt den beste vokalprestasjon til nå, men likevel vinner den ikke. Håper jeg tar feil og at den kommer langt opp, det ville i så tilfelle vært en seier for folk som faktisk kan synge. Fin melodi er det også, men litt for alvorlig der altså. Jeg heier litt ekstra på Estland i år.

Bulgaria Terningkast 3

Catchy lounge-aktig-låt som til tider dropper over til nesten rock. Kleine kostymer og scenografi som det jo pleier å være fra øst i Europa. Låten og groovet setter seg raskt, men kan bli kjedelig i lengden. Men herregud så alvorlig denne artisgjengen er, jeg mener det må være lov å smile når det er Eurovision Song Contest. En liten outsider er den likevel.

Østerikke Terningkast 3

Damene liker visst denne artisten, men for oss som tenker musikk, så blir denne låten også kjedelig. Den har likevel et gospelaktig dansegroove som publikum vil like. Også har låten en ”bridge” som flere av de andre låtene mangler. Alt i alt stødig fra Østerikke.

Finland: Terningkast 3

Finland er en av favorittene, og rent pop-messig så har de et veldig catchy refreng som de bevisst spiller på for det gjentas igjen og igjen og igjen. Selv når ikke refrenget spilles så nynnes det i bakgrunnen. Derfor blir også dette en kjedelig seanse. Litt usikker vokal var det også.

Irland: Terningkast 2

Som å ta en langtvirkende sovepille. Låten og kjærlighetserklæringen er grei nok den. Jeg kan godt høre låten igjen, men helst ikke på en ESC-scene der vi vil ha fest.

Kypros: Terningkast 4

Endelig er MGP-festen i gang. Latinoaktig låt med et refreng som fester seg med en gang. Proft gjennomført og man vil bare danse med. Alsangfaktor har låten også, så denne kan nå helt til topps.

Norge: Terningkast 2

That’s not how to write a song, hadde vel heller passet til denne svake låten som er skrevet av Rybak selv. Klein tekst og egenlig lite musikalsk interessant. Når det er nevnt, så er låten bare halve ”pakka”. Rybak som artist er god og mange i Europa husker han nok fortsatt fra han vant forrige gang med Fairytale, så kjendisfaktoren vil nok spille noe inn her. Jeg tror ikke Rybak vinner i år, og om han gjør det så er det en bragd med en såpass svak låt, men at nordmenn har gjort bragder tidligere vet vi jo, men jeg tror likevel dette ikke når helt frem.

Serbia: Terningkast 4

En fin tradisjonell folkesang med en av finalens beste kvinnelige vokalister. Her er det passion for kultur, tradisjoner og musikk. En av kveldens outsidere som kan nå høyt.

Danmark: Terningkast 3

Disse gutta fra Danmark kjører vikingstilen helt ut med sitt utseende, dans og musikk. Vokalmessig var det litt ureint i semfinalen, men de har hatt et par dager på seg til å rette på dette nå når finalen står for tur. Låtmessig er det ingen ”højdare”, men samtidig setter refrenget seg ganske raskt. En liten outsider som kan nå blant de topp 10.

Moldova: Terningkast 1

Hva skal man si? Forsøk på en komisk variasjon av en poplåt. Moldova har jo hatt noen episke artister med tidligere som har skrevet seg inn i Eurovision- historiebøkene. Denne kommer ikke til å havne der for dette ble alt annet enn godt å lytte til. Ett ekstrapoeng for sceneopptreden, fra 0 til 1 poeng der altså.

Nederland: Terningkast 3

En helt grei countrylåt er det Nederland har å by på. Live i semifinalen var de riktig gode, og løftet faktisk låten et hakk høyere enn den er når man bare ser videoen. Helt greit, men ingen magisk prestasjon heller og da går den fort i glemmeboka.

Australia: Terningkast 4

Denne har jeg vært lunken til før jeg så semifinalen, men nå er jeg betydelig mer positiv til både artisten og jobben hun gjorde på scenen. Litt trøbbel med vokalen innledningsvis, men etter det et fyrverikeri av et show med et universalt budskap - kjærligheten. Får hun orden på vokalen, spesielt i versene, så kan hun vinne hele greia.

Ungarn: Terningkast 1

Skrikete rockelåt som verken holder mål vokalt eller låtmessig. Jeg har alltid hørt på rock og liker mye innen den sjangeren, men dette var dessverre litt ”over the top”. De vil så gjerne, men får det ikke helt til, og når vi ikke en gang hører hva vokalisten skriker om, så er det intet annet å si til Ungarn enn bedre lykke neste gang.

Sverige: Terningkast 1

Platt og kjedelig fra Sverige denne gangen. En greit produsert poplåt, men artisten mangler sjarm. Om artisten Benjamin Ingrosso fortsatt er stolt av prestasjonen om noen år fra nå når han blir ordentlig voksen er svært usikkert. Man skulle tro man så en parodi på en veldig klein artist fra 70-80-tallet, men dette er altså Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest 2018. Lykke til.

Slovenia: Terningkast 1

At en uptempo slovensk poplåt, som nesten går over i rap og som ikke er spesielt fint å høre på når finalen er en bragd i seg selv, men så mye mer en det skal de ikke håpe på. Dette var leit og lite melodiøst. Hun prøver å være Beyonce, men minner mer om artisten Samantha Fox fra 80-tallet.

The big 5 som er direkte kvalifisert samt vinneren av fjorårets seier fra Portugal:

England: Terningkast 1

Hvorfor klarer ikke Storbritannia å levere bedre til MGP? Det er nok det store spørsmålet Europa stiller deg. Vi snakker om pop-stormakten i vest som jevnlig ligger på verdens hitlister, så kommer de med dette? Er låten god? Nei? Er den kjedelig? Ja.

Italia: Terningkast 4

Jeg virkelig elsker italiensk musikk, og mener helt ærlig at Italia burde være "musikkhovedsete" i Europa. I år derimot er jeg litt mer lunken til låten som presenteres. Kanskje fordi jeg ikke er helt med på Italiensk rap. Men heldigvis er det lite av det. De har dessuten et viktig budskap om den meningsløse krigingen og terroren som foregår i verden, og det får de et ekstra poeng for. Hjertet, brenner også for det italienske språket så jeg er nok generelt litt for positiv når det gjelder Italia. Jeg håper de er med å kjemper i toppen. De synger bra også, og raspete stemmer er aldri feil.

Spania: Terningkast 1

I fjor ble Spania tippet som en av forhåndsfavorittene, men i år så tviler jeg sterkt på om de vil kjempe om noen annet enn å unngå sisteplassen. For de som husker Helen og Gutta, et fransk TV-såpeoperashow for ungdom, så kan denne minne om de samme sukkersøte balladene som ble servert der. Gørr kjedelig fra Spania der altså .

Frankrike: Terningkast 5

Frankrike er et annet land som produserer bra musikk i Europa. Og synges det på fransk så høres det umiddelbart direkte sexy ut. Mylene Farmer er en legendarisk fransk artist som jeg har hørt mye på, og denne melodien fra Frankrike befinner seg i den samme sofistikerte popsjangeren som Farmer tilhører. Denne er en av mine personlige favoritter, sku opp lyden på denne og syng Merci, Merci, Merci.

Tyskland: Terningkast 3

Enda en ballade, men faktisk ikke så verst låt og den beste fra Tyskland på flere år. Arrangementmessig, skulle jeg ønsket meg flere momenter i låten, samt at de faktisk gjorde de enkle grepene man har til rådighet for å løfte låten til et klimaks/høydepunkt gjennom en tydelig ”bridge”. Alt i alt ok, men vinner gjør den nok ikke.

Portugal: Terningkast 3

En fin sang på portugisisk, men i samme ”balladesjanger” som fjorårets vinner. Det er vel kanskje det største problemet for Portugal, at de forsøker seg på nytt med ”vinneroppskriften” fra 2017. Jeg tror ikke de når helt opp, men håper de gjør det godt fordi dette er en ganske god nedpå låt som jeg kan lett høre flere ganger.

