Tre av fire som tar selvmord er menn

På TV2 nyhetene her om dagen kunne jeg høre at i Norge er det dobbelt så mange menn som tar livet av seg enn kvinner. På verdensbasis er tre av fire som tar selvmord, menn. Dette forteller meg at vi menn har betydelig dårligere psyke enn kvinner. Men hvorfor er det sånn? Kan det være at menn har større forventninger til livet enn kvinner?

Jeg fikk kjenne på denne realiteten for bare noen dager siden. En treningskompis, en svært hyggelig og blid kar som var likt av alle, tok brått sitt eget liv. Jeg så det i hvert fall ikke komme, men i ettertid har jeg fått høre at han slet lenge.

Uansett fikk jeg en lærdom om at skinnet bedrar, for nettopp denne mannen var kanskje den siste jeg hadde trodd skulle ta selvmord, for sett utenfra virket han svært lykkelig ut.

I den sammenheng er jeg derfor stolt av å arrangere The Distinguished Gentleman’s Ride i Oslo hvert år. Dette er et stilfullt motorsykkelløp med klassiske motorsykler som går over hele verden. Cirka 120.000 motorsykler i 650 byer er på veiene til inntekt for forskning på nettopp selvmord for menn, samt prostatakreft.

På søndag 30. september kjører vi rundt i Oslos gater. (det går også løp i Stavanger) Fra cirka kl 13:30 ankommer vi fine Bogstad gård som er endestasjonen. Møt oss gjerne der for en prat, og ikke minst for å se de fine motorsyklene som har blitt renovert og pusset på i lang tid.

Uansett så er det viktigere enn noen gang å ta vare på våre nærmeste. Vi har ikke råd til å miste noen flere på grunn av meningsløse selvmord.

Mer info på gentlemasride.com