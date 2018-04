Uklokt å innføre bompenger for elbiler

VG, Nettavisen og NRK hadde alle saker ute i går om at en reise for elbiler mellom Oslo og Bærum vil koste 30 kroner per dag til neste år, 45 kroner i 2020, for deretter å øke til 71 kroner om sju år. Regnestykket er basert på at Oslo øker sitt antall bomstasjoner i Oslo fra 29 til 83.

Man må spørre seg om det er lurt å innføre avgifter på elbiler allerede nå. Vi har tidligere sett at i andre land, som Nederland og Danmark, har elbilsalget stoppet helt opp når det er gjort innstramninger i avgiftene. Jeg kan også lese at mange er misunnelige på at elbileiere får noen fordeler, men faktum er da at elbiler også har flere ulemper og at på tross av disse bakdelene, så velger noen likevel å gjøre en innstats for miljøet. Den åpenbare ulempen er den dårlige rekkevidden. En elbil har begrenset rekkevidde, og spesielt i vinterlandet Norge, så merker man det. Faktisk er det slik at noen biler halverer kjørelengden på vinteren sammenlignet med sommer. Man kan heller ikke bare svinge til siden for å fylle på strøm i løpet av et par minutter slik man kan med bensin- og dieselbil, de må først finne frem til et ladepunkt, deretter må man stå i kø for å kunne lade. Ofte har jeg sett timeslange køer ved slike ladestasjoner. En elbileier, må også betale for strømmen han bruker om han velger å lade hjemme eller ved hurtigladestasjoner. Han må også få seg ladeboks til hjemmet samt det det koster for en elektriker til å sette opp dette. For de som ikke har tilgang til hjemmelading, så må de enten lade på offentlige ladestasjoner og der kan det fort ta et halvt døgn å fylle tanken (om det er ledig plass), eller så må man kjøre til en hurtigladestasjon for å betale der, da sitter man og venter, gjerne en time for å fylle opp nok til å komme til neste sted og ytterligere venting.

Poenget til alle dere som sørger over alle fordelene elbileiere har, så burde dere heller jublet over at noen virkelig gidder å bruke så mye tid på det å ha elbil, med de negative konsekvensene det faktisk er ved å eie en elbil. Samtidig får vi jo alle bedre luft av det, så hva er egentlig galt med en ordning som gagner oss alle? Jo, det er den norske tanken om at alle skal ha det likt og betale likt. Men det er her kritikerne bommer, for poenget er at en bil som fyller tradisjonell drivstoff ikke er lik en elbil. Det et to ulike kjøretøy, og skal elbilen ha en sjanse til å få fotfeste i Norge, så er faktisk en økning av elbilavgifter det siste landet trenger. Da vil i så tilfelle elbilsalget stoppe brått opp, og miljøet taper. Av en samlet norsk bilpark på rundt 2,7 millioner personbiler, utgjør rene elbiler drøyt 5 prosent, snaut 150.000 biler, så her trengs det ytterligere skyts om man vil endre bilparken. Økte avgifter er altså derfor en veldig dum idé.

Les også: Alle burde betale for bilutgiftene

Man kan jo også undre seg over den inngrodde tanken i det norske folk som på død og liv skriker om at elbilene skal få samme avgifter som andre biler. De får jo ikke selv mindre avgifter av den grunn, så hva er da motivet – det er nærliggende å tro at det ligger misunnelse bak. Jeg har et godt forslag til dere som mener at disse avgiftene bør likestilles. Kjøp en elbil selv, så kan du oppleve en helt ny fantastisk teknologi, rimeligere bilbruk, og nærmest støyfri kjøring. Men husk også, det er en rekke ulemper som følger med, og ikke minst sett av tid, og få på deg joggeskoene og gjør deg klar til å spasere hjem fra ladestasjonen med fire bæreposer med mat i armene i minus 15 grader de 20 minuttene du har å gå når du skal hjem etter å ha satt bilen på lading. Husk også at du må spasere de nye 20 minuttene på morgenen når du neste dag skal på jobb. Vi må snart begynne å innse at andre kjøretøyeiere har andre forutsetninger og derfor andre avgifter. Sykler, for eksempel, og utgifter knyttet til nye sykkelstier skal visst bli i milliardklassen for Oslo, men man ser ikke de samme øknonomiske kravene overfor slike trafikanter – de bruker også veibanen. Nei, elbiler trenger flere fordeler, spesielt i byene der elbilene fungerer best. Gi elbilene enda flere positive triggere i stedet for avgifter, det trenger vi om vi ønsker bedre miljø for alle fremover, også burde vi gi honnør i stedet for kjeft til alle elbilistene som faktisk velger å kjøre slike biler til tross for alle de ulempene det medfører for disse til hverdags.

Les også: Elbilene trenger flere fordeler