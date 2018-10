What a feeling

Flashdance

Premiere 10. okober

Spilles på Chateau Neuf i Oslo

Det er 24 år siden Flashdance, med Jennifer Beals i hovedrollen, herjet kinoene verden rundt. Nå er forestillingen norgesaktuell som musikal med Heidi Ruud Ellingsen i hovedrollen som Alex Owens.

Vi følger Alex, som ikke tror på at egne drømmer kan bli virkelighet. Til daglig jobber hun som sveiser med ”gutta på gulvet”. På kvelden jobber hun som danser på en bar, men drømmen er å danse profesjonelt.

Historien i seg selv er enkel og noe de fleste kan kjenne seg selv igjen i. Alex ønsker å komme inn på en audition der kun noen få utvalgte får lov til å prøvedanse, noe som virker som et umulig nåløye, men likevel er dette den store drømmen hennes.

Mange sitter nok med drømmer som kanskje ikke alltid blir til virkelighet, og sånn sett er denne musikalen en inspirasjon til alle som ønsker seg noe. Heidi Ruud Ellingsen er derfor en perfekt hovedrolleinnehaver fordi hun har en liknende bakgrunn. Dere husker henne kanskje fra NRKs TV-serie Drømmerollen i 2007 hvor hun måtte gjennom flere auditions der hun stod igjen som eneste vinner til slutt. Premien var hovedrollen som Katy Selden i musikalen Singing in the Rain.

De fleste som har fulgt Ellingsen karriere vet sikkert at hun mestrer musikalsjangeren til det fulleste. Hun fortsetter å imponere i Flashdance der hun takler alt fra dans, sang og skuespill. Ikke mange kunne tatt hennes plass i denne musikalen om noen, for det er hun som er stjernen i denne musikalen. Det er noe spesielt med Heidi, noe som man ikke helt enkelt kan sette ord på. Jeg har lyst til å trekke inn tekstfrasen ”star quality” fra musikalen Evita. En stjernekvalitet som noen få bare har uten at man vet hvordan. Denne kvaliteten har Ellingsen.

Om du har opplevd Flashdance på film tidligere eller ei, spiller ingen rolle. Selv om dette er 80-tallet all over igjen med musikken og klesstilen, eller rettere sagt mangel på klesstilen, så er denne musikalen en herlig enerigbombe fra ende til annen.

Når låter som Maniac, I love Rock’n Roll og What a Feeling spilles løfter taket seg på Chateu Neuf og da er det fest for alle som en. Gøy er det også at de har lagt inn en medley helt til slutt.

Det som kanskje er nytt med musikalen sammenlignet med filmen er at den er morsommere. Og her er det verdt å nevne flere skuespillere som er med på løfte opplevelsen betraktelig som Anders Hatlo, som spiller klubbeieren Harry Green samt Hilde Lyrån, som er fremragende i sine to roller som Louise og Ms. Wilde. Verdt å merke seg er også klubbeieren CC, spilt av Mathias Luppichini, som er så mesterlig bra at man bare må hate ham. Andre som gjør det fint er Jakob Schøyen Andersen og Lene Kokai Flage som henholdsvis Jimmy og Gloria.

Men selv om det er Heidi Ruud Ellingsen som ”eier” denne musikalen så kunne hun ikke skint så strålende som hun gjør uten alle de andre danserne og skuespillerne på scenen. Mange av disse har bakgrunn fra Bårdar akademiet og det er utrolig flott å se hvor mange dyktige musikalartister og dansere som kommer derfra. Spesielt herlig er det at produsentene tar med nye talenter som igjen er med på å løfte Flashdance til øverste liga når det gjelder underholdning. Det er sjeldent man legger merke til flere enn tre eller fire artister når man opplever en musikal, men på Flashdance i går kveld var det som om solen skinte på oss alle i publikum selv om høstmørket for lengst hadde lagt seg, det skyldte utelukkende stjerneskinnet fra alle de som var på scenen. Takk for det.

Er det noe å trekke. Litt rustent innledningsvis og noen små tekniske problemer, men sånt hører premierer til. Det la ikke demper på festen for min del. Her er det bare å kjenne sin besøkelsestid for billettene bør gå fort unna.