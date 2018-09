Alice In Chains hyller avdøde Burt Reynholds naken på "Dirt" coveret

Bandet Alice In Chains tok like godt å plasserte den ikoniske skuespiller og 70-talls sex symbolet Burt Reynolds (82) - naken - på sitt eget ikoniske albumcover "Dirt" i forbindelse med deres konsert 7. september på Revention Music Center i Houston, Texas.

I en Instagram-post skriver bandets bassist Mike Inez, samtidig som han legger ut bildet av "Reyholds-Dirt" coveret følgende:

"We put this up in the video screens pre show tonite. Rest In Peace Burt"

Albumet "Dirt" er Alice in Chains gjennombruddsalbum og deres andre utgivelse utgitt i 1992. På dette albumet finner man sterke låter som "Would?", "Them Bones", "Rooster", "Angry Chair" og "Down in a Hole".

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Mike Inez (@mike_inez_official) Sep. 8, 2018 kl. 9:39 PDT

For anledningen døper de også albumcoveret til "Burt".

Til sammenligning - Her ser du begge albumcovere:

Den ikoniske 82 årige skuespilleren fikk iflg. hans manager Erik Kritzer hjertestans g døde på et medisinsk senter i Florida torsdag morgen 6. september.

Reynolds gjennomgikk en hjerteoperasjon i 2010.

Reynolds begynte som stuntmann før han ble oppdaget gjennom en rolle i teaterstykket «Mister Roberts»

Som Nettavisen skrev om tidligere debuterte han i filmen «Angel Baby» i 1961.

Reynolds største suksess var imidlertid «Smokey an the Bandit»-filmene.

I 1991 fikk han en Emmy for serien «Evning Shade». Han ble også nominert til en Oscar for beste bi-rolle i filmen «Boogie Nights».

I tillegg jobbet han også som regissør og produsent.





