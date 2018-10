Amy Winehouse gjenoppstår og legger ut på verdensturnè - som hologram

Den engelske unike singer-songwriter Amy Winehouse døde av alkoholforgiftning 23. juli 2011, kun 27 år gammel.

Nå bekrefter det amerikanske produksjonselskapet Base Entertainment at også Amy Winhouse skal gjenoppstå «live in concert» - som hologram.

De informerer blant annet på sine nettsider om at den ikoniske sangeren kjent for kjente låter som bl.a. "Rehab", "Back to Black" og "Valerie" nå kommer tilbake til scenen der de gir fansen mulighet til å oppleve henne live på konsert en gang til - eller i noen tilfeller for første gang.

Ved å bruk av ny topp moderne teknologi vil Amy Winhouse fremstå som "levende i live" på scenen som hologram der hun fremfører sine klassiske kjente låter som også vil bli digitalt remastered. Hun blir støttet av et liveband slik at opplevelsen skal bli en teatralsk scenekraft, tilnærmet en konsertopplevelse som om at hun står foran deg i live å fremfører låtene.

Produksjonselskapet legger opp til en verdensturnè som skal ha oppstart i siste halvdel av 2019 og vil komme med mer informasjon om spilledatoer og steder senere. Prosjektet støttes av Amy`s far Mitch Winhouse som blant annet har lagt ut denne meldingen via sin offisielle twitter

Our family is delighted to be teaming up with @BASEhologram to continue celebrating the life and work of Amy, with all proceeds of the tour, starting in late 2019, going to Amy’s Foundation to help even more young people in her name. https://t.co/F9M5V9Z8Qn