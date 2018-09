Anbefales: Fantastisk "Still Got The Blues" hyllest til Gary Moore

Joe Lynn Turner, Steve Lukather, Glenn Hughes, Steve Morse og en lang rekke artister har gått sammen om å skape et fantastiske tributealbumet til avdøde Gary Moore, en av tidenes største gitarister.

Det kommende tributealbumet som har fått tittel "Moore Blues for Gary - A Tribute To Gary Moore" blir utgitt via earMusic 26 oktober.

Den fantastiske coverversjonen av "Still Got The Blues" fremføres av Danny Bowes (vokal) er kjent fra det engelske hard rock bandet Thunder, John Sykes (gitar) er kjent som gitarist i blant annet Thin Lizzy og Whitesnake, Bob Daisley (bass) er kjent som for samarbeid med bl.a. Black Sabbath, Ozzy Osbourne og Rainbow, Rob Grosser (trommer) er kjent for samarbeid med en rekke artister som bl.a. Jon Lord (Deep Purple) og Don Airey (keyboards).

Sistnevnte spiller også keyboard på originalinnspillingen av låta "Still Got The Blues" på Gary Moore sitt album med samme tittel som ble utgitt i 1990.

Albumet vil inneholde følgende låter og artister:

01. That's Why I Play The Blues

Vocals - Jon C. Butler

Guitars - Tim Gaze

Bass Guitar - Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

Keyboards - Clayton Doley

02. The Blues Just Got Sadder

Vocals - Joe Lynn Turner

Lead Guitar - Steve Lukather

Rhythm Guitar And Slide Guitar – Tim Gaze

Bass Guitar - Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

Keyboards - Clayton Doley

03. Empty Rooms

Lead Vocal, Keyboards – Neil Carter

Bass Guitar, Harmonica, Backing Vocals – Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

Guitars - Illya Szwec

Backing Vocals - Rosanna Daisley

04. Still Got The Blues (For You)

Vocals - Danny Bowes

Guitars - John Sykes

Keyboards - Don Airey

Bass Guitar - Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

05. Texas Strut

Vocals - Brush Shiels

Bass Guitar - Bob Daisley

Guitars - Tim Gaze

Drums - Rob Grosser

06. Nothing's The Same

Vocals - Glenn Hughes

Fretless Acoustic Bass – Bob Daisley

Cello - Ana Lenchantin

Guitars - Luis Maldonado

07. The Loner

Guitars - Doug Aldrich

Drums - Eric Singer

Bass Guitar - Bob Daisley

Keyboards - Don Airey

08. Torn Inside

Vocals, Lead Guitar – Stan Webb

Bass Guitar, Riff Guitar – Bob Daisley

Drums - Darrin Mooney

Keyboards - Lachlan Doley

09. Don't Believe A Word

Vocals, Lead Guitar – Damon Johnson

Bass Guitar - Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

Rhythm Guitar - Illya Szwec

10. Story Of The Blues

Lead Vocal - Jon C. Butler

Bass Guitar, Riff Guitar, Backing Vocals – Bob Daisley

Lead And Rhythm Guitar – Tim Gaze

Drums - Rob Grosser

Keyboards - Lachlan Doley

Backing Vocals - Rosanna Daisley

11. This One's For You

Vocals - Gus Moore

Lead Guitar - Jack Moore

Bass Guitar - Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

Rhythm Guitar - Illya Szwec

12. Power Of The Blues

Vocals - Joe Lynn Turner

Lead Guitar - Jeff Watson

Bass Guitar, Riff Guitar – Bob Daisley

Drums - Darrin Mooney

Rhythm Guitar - Illya Szwec

13. Parisienne Walkways

Guitars - Steve Morse

Vocals - Ricky Warwick

Bass Guitar - Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

Keyboards - Clayton Doley

