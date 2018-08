Avdød legendarisk Bowie-gitarist hylles av rockevenn

Videohyllesten er en nydelig akustisk versjon av avdøde Mick Ronsons utgitte ballade "This Is For You", nå fremført av Def Leppard frontfigur, vokalist og rytmegitarisk Joe Elliott.

På videoen ser vi gamle klipp og bilder fra Mick Ronson og hans tid som soloartist og gitarist for David Bowie.

Elliott fremhever bl.a. at åpningsteksten på låta i hans egen akustiske versjon får en ny mening relatert til deres vennskap, som en samtale mellom to gamle venner.

"This is for you! How are you doing? It's been a while/Where have you been? What have you seen? And did you smile?/Like I'm Supposed to do/Like I remember you,"

Låta "This Is for You" er en mild og følelsesladet ballade hentet fra Mick Ronsons andre soloalbum "Play Do not Worry" som ble utgitt i 1975.

Låta ble komponert av Laurie Heath, et tidligere medlem av Seekers som . Ronson jobbet kort med tidlig på 1970-tallet. Han ble grepet av kraften til denne tilsynelatende enkle sangen. Da det ble tydelig at Heath selv ikke hadde planer om å utgi låta, valgte Ronson selv å utgi sin versjon som i tillegg til låta "Billy Porter" er blant albumets beste låter.

Låta finner du også på spillelisten "Deep Feeling", der vi samler tidenes beste, mest følelsesmessige låter.

"I had an opportunity on a day off on tour to shoot a video... it just seemed rude not to!. This video is my gift to the memory of Mick Ronson who gave me so much in my youth and then later on when we got to know each other",- Joe Elliott

Videoen ble sluppet lørdag 25. august på 45-årsdagen for den ikoniske David Bowie dokumentar og konsertfilmen "Ziggy Stardust and The Spider From Mars" der blant annet Mick Ronson deltar. I sin ungdomstid ble Elliott stor fan av Ronson som gitarist på David Bowie sitt gjennombrudd album "Ziggy Stardust and The Spider From Mars".

"I just wanted to give something back, because I was the kid that when I was 12 years old, staring at the inside sleeve of 'Ziggy Stardust', four squares of Bowie and the spiders, I would be staring at Mick as much as I was staring at Bowie — it was the Jagger-Richards thing. It was Page-Plant; it was Perry-Tyler", har Elliott uttalt til det amerikanske nyhetsmagasinet Salon tidligere i år.

Elliott og Ronson utviklet et vennskap etter å ha møtt hverandre tidlig på 80-tallet, som varte frem til Mick Ronson død i 1993. Elliott hjalp Ronson med å produserer hans siste album og sang på to spor. Etter at Ronson døde, avsluttet Elliott albumet for ham og "Heaven And Hull" ble gitt ut i 1994.

Den legendariske artisten Ian Hunter, kjent fra bl.a. Mott The Hoople var en meget nær venn og samarbeidspartner med Mick Ronson gjennom mange år, og senere også venn av Joe Elliott. Når Mick Ronson døde tragisk av kreft kun 46 år gammel i 1993 skrev Ian Hunter den fantastiske "deep feeling" låta "Michael Picasso" til sin avdøde venn. En låt som Hunter ofte spiller på sine konserter som blant annet under den unike og fantastiske konserten(e) som ble gjennomført 29 og 30. januar 2002 på Sentrum Scene i Oslo.

En konsert der han også har med seg bl.a. våre dyktige norske artister Torstein Flakne (gitar), Kjetil Bjerkstrand (keyboard), Sven Lindvall (bass) og Trondheimssolistene.

Denne konserten som blant annet den tidligere mangeårige Universal Music Norge sjef Petter Singsaas var en sterk drivkraft for å få til, er også spilt inn og utgitt på DVD under tittelen « A Very Special Night with Ian Hunter».

Et «must have» for alle musikkelskere.

Mick Ronson regnes som en av rockehistoriens aller største gitarister som i tillegg til sin solokarriere og samarbeid med David Bowie, Ian Hunter har jobbet med Lou Reed, Mott The Hoople, Bob Dylan, Morrissey, Elton John, Van Morrison, John Mellencamp og en lang rekke flere artister.

