Bekreftet: Opeth headliner Inferno Metal Festival 2019

"Det er 16 år siden de svenske progkongene spilte på Inferno og vi gleder oss stort til å endelig ha de tilbake som headliner på festivalen", sier festivalen i sin pressemelding.

Opeth er et progressiv metal band fra Stockholm som startet opp i 1990! På den tiden var bandet et progressiv death metal-band – men opp gjennom årene har musikken deres utviklet seg i mange retninger. I dag kan man høre at det henter inspirasjon fra musikalske genrer som 70-talls progressiv rock, blues, jazz og death metal.

2. november gir Opeth ut live-skiva «Garden of the Titans: Live at Red Rocks Amphitheatre» 2. november på Moderbolaget Records / Nuclear Blast Entertainment.

Dermed føyer dette knallsterke bandet seg inn en en allerede meget spennende lineup for Inferno Metal Festival 2019 som til nå ser slik ut:

Inferno 2019 blir den 19. utgaven av festivalen som stadig er under utvikling.

Festivalen selger nå "early bird" festivalpass til kr. 2 000,- i en begrenset periode som du finner her

Clarion Hotel The Hub er nyoppusset og klar for å tas i bruk som offisielt festivalhotel.

Hotellet åpner mars 2019 og vil være splitter nytt når det taes i bruk under festivalen 18 - 21. april 2019. Det tilbys egne spesialpriser for Infernopublikummet.

Mer informasjon på Inferno Metal Festival sin offisiell nettside.

