Dave Matthews Band til Norge for første gang

Det amerikanske rockebandet Dave Matthews Band også kalt for DMB blir nå bekreftet til Norge gjennom egen pressemelding av konsertarrangør Live Nation Norge.

Bandet vil spille i Oslo Spektrum 20. mars 2019 og billettsalget vil startet fredag 26. oktober kl. 09.00

Bandet har vært etterspurt til Norge i mange år, så dette blir en konsert det garantert blir rift om billettene til.

Bandet ble iflg. pressemeldingen nylig hyllet for sin utsolgte konsert på Hollywood Bowl i Los Angeles, og Variety skrev blant annet:

“Dave Matthews Band Teaches Crash Course in Chops”. De fortsetter med “There’s no such thing as a given at a DMB show…No two shows remotely resemble one another.”

Det Grammy-vinnende bandet har solgt mer enn 24 millioner billetter siden de startet, og 38 millioner CDer og DVDer.

Deres hits inkluderer «What Would You Say», «Too Much», «Everyday», «American Baby», «Funny Way It Is» og «Crash Into Me».

Sistnevnte fikk ny anerkjennelse etter den ble brukt i den fem ganger Oscar-nominerte filmen «Lady Bird» i 2017.

Her kan du se livestream fra tidligere DMB konsert i år:

I juni 2018 slapp Dave Matthews Band albumet «Come Tomorrow», som gjorde dem til den første gruppa i historien med syv påfølgende studioalbum som har debutert på førsteplass på Billboard 200. New York Times beskriver albumet slik: "willed optimism fills the songs on 'Come Tomorrow,' while cynicism and irony are nowhere within earshot."

Er du klar for konsert med Dave Matthews Band?

