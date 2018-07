Disse vil vi ha til Norge

Det unge fremadstormende amerikanske hard rock bandet Greta Van Fleet som vi allerede omtalte i fjor leverer nok en gang en knallfet låt. Den nye låta "When The Curtain Falls" som nettopp er sluppet har den samme fete Led Zeppelin og Robert Plant feelingen som deres debutstudio EP «Black Smoke Rising» som ble sluppet i april 2017.

Bandet som ble dannet i 2012 og består av Josh Kiszka (vokal), Jake Kiszka (gitar), Sam Kiszka (bass) og Danny Wagner (trommer) har den siste tiden fått mye oppmerksomhet, blant annet etter at t.o.m. Robert Plant ga positive kommentarer om bandet og vokalisten Josh Kiszka, blant annet til radiokanalen Louisville radio station 91.1 tidligere i år: "He`s pretty good. There`s a job somewhere for him"

Sjekk ut den nye låta "When The Curtain Falls"

Låta har et forfriskende og befriende hard rock driv. Det er ekte og du hører at bandet med vokalisten i front utfører dette på sin egen måte. At vokalisten blir assosiert direkte med Robert Plant er nok mer en fantastisk tilfeldighet, enn et dårlig forsøkt på å låte som han. At de henter inspirasjon fra Zeppelin og øvrige rockelegender som bl.a. AC/DC skulle jo bare mangle. Slik er det og har det alltid vært når musikksjangerne utvikler seg videre. Det er nettopp slik vi ønsker å høre, at noe tar med seg inspirasjonen videre og videreutvikler dette til sin egen greie. For det er nettopp hva Greta Van Fleet gjør her.

Ikke så rart at Robert Plant er fan av bandet.

Den nye låta plasserte seg også direkte inn på Norges feteste toppliste, Rockman Topp 20 som du finner helt nederst i omtalen.

Josh Kiszka fortalte til MLive om bandets planer vedr. lanserting av nytt studioalbum følgende: "We're reshaping it and then get into mastering and hopefully release it soon. It's looking like late summer"

Bandet er for tiden på turne i USA og vil fortsette sin turne med nye datoer for bl.a Nord Amerika, Japan og Europa. Foreløpig er det kun Sverige og Danmark ( 4 og 5. november) som får besøk av bandet her hjemme i Skandinavia. Det er «åpning» for evt. Norgeskonsert i november, så her forventes det at en av de norske konsertarrangørene kjenner sin besøkelsestid.

Her kan du holde deg oppdatert på bandets turnedatoer

Er du klar for konsert med Greta Van Fleet i Norge?

