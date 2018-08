Dette er rockebandet som bare MÅ på neste års festivalplakater

Det britiske stoner rock bandet Orange Goblin, med sterk inspirasjon fra bl.a. Black Sabbath og Motörhead leverer et imponerende niende studioalbum.

London baserte Orange Goblin ble etablert i 1995 og består i dag av Ben Ward (vokal), Joe Hoare (gitar), Martyn Millard (bass) og Chris Turner (trommer). Albumet "The Wolf Bites Back" er gjennomgående dønn solid og fantastisk spennende. Å lytte igjennom dette meget sterke albumet er nesten som en musikalsk reise gjennom ulike sjangere fra stoner metal, via heavy metal og strippet ned til blues rock. Det er faktisk vanskelig å fremheve noen låter mer enn andre.

På låta "Renegade" kan jeg for eksempel nesten høre og se for meg Lemmy i duett med bandets vokalist Ben Ward:

“Suicide Division” er en annen fet låt der bandet t.o.m. har fått med seg selveste Motörhead gitarist Phil Campbell til å utføre gitarsolen:

Låta "Sons Of Salem" er et annet sterkt låteksempel:

Bandets frontfigur Ben Ward sier selv følgende om låta:

“We consider it an Orange Goblin anthem. We see this song being a staple of the live set with the singalong chorus and the awesome, catchy riff. A mean and moody intro to the album that sets the tone throughout, it's short, sweet and straight to the point. The lyrics are about the sons of the Salem witches returning from the grave to seek vengeance on the religious fools that murdered their mothers during the witch trials."

Her kan du sjekke ut hele albumet og hele 3 albumlåter ligger nå på Norges feteste spilleliste: Rockman Topp 20, som du også finner helt nederst i denne omtalen. Det er ingen tvil - Terningkast 6 til "The Wolf Bites Back"!

Orange Goblin har (så langt vi klarer å sjekke) kun vært noen få ganger i Norge. John Dee, Oslo (1999, 2010, 2013), Parkteateret, Oslo (2014) og Blastfest, USF Verftet, Bergen (2015). Sjekk deres konsert på Wacken 2017:

