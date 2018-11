Disse låtene spiller Rammstein flest ganger live! Hva vil du ha i Oslo?

Konserten på Ullevaal Stadion vil utvilsomt bli noe av det feteste konsertpublikumet her hjemme i Norge vil få oppleve til neste år.

I pressemeldingen sies det blant annet at legendariske Rammstein tar med seg med seg den største sceneproduksjonen de noen gang har sett til et spektakulært show på Ullevaal Stadion.

Les også: Rammstein bekreftet til Norge i 2019

I spillelisten nedenfor finner du rangert etter rekkefølge Topp 20 låtene som Rammstein har spilt flest ganger live gjennom alle tider, basert på 784 konserter i perioden 1994 - 2017.

Bandet har så langt utgitt seks studioalbum - hør alle her!

Hvilket låt(er) bare MÅ du høre under konserten på Ullevaal Stadion?

Skriv navn på favorittlåt(er) i kommentarfeltet på Rockman facebookside

PS! De foreslåtte låter vil bli rangert og satt sammen som en egen spilleliste og publiserer her på Rockman. Ønskelisten vil også bli videreformidle til konsertarrangør Atomic Soul og management til Rammstein.

“Jeg har jobbet med konserter i Norge siden 80-tallet og kan med sikkerhet si at dette kommer til å bli en av de største sceneproduksjonene som noen gang har kommet til landet. Over 60 lastebiler med utstyr og 200 mennesker vil være i Rammstein-følget for å få på plass dette showet.“ – Terje Haakonsen, UpStage - Production Manager

«Rammstein er uten tvil et av de mektigste livebandene i verden og vi er enormt stolte over å kunne presentere dem i Norge for deres aller første fulle stadionturné! Denne augustnatten på Ullevaal stadion kommer til å brenne!» - Mark Vaughan, ansvarlig arrangør i Atomic Soul

Billettsalget starter torsdag 8. november kl. 10.00

Les flere spennende saker på: Rockman.no

Sjekk ut Norges feteste spilleliste:

(NB! Spillelisten oppdateres jevnlig)

Trykk her for å følge spillelisten