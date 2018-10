Dyrevern-protest mot Guns N` Roses

En malaysisk dyrelivsorganisasjon har iflg. Classic Rock meldt inn sine bekymringer over Guns N 'Roses kommende show i Malaysia.

Guns N` Roses skal spille på Sunway Lagoon i Chow Kit den 14. november, men organisasjonen Friends Of Oramgutans er opptatt av at støy fra showet vil påvirke 150 dyrearter på den nærliggende Wildlife Park.

I en epost adressert til GNRs manager Fernando Lebeis og delt med Classic Rock, Friends Of The Orangutans direktør Upreshpal Singhs sies: - "Selv om de fleste dyr - ikke alle - ligger bak scenen, har promoteren av showet fått bevis fra en uavhengig dyrelivsekspert for at showet vil ha null innvirkning på alle dyreparkdyrene".

Singh foreslår et alternativt sted til å legge konserten i e-postmeldingen og sier: "Metallica holdt konsert i Kuala Lumpur, angivelig for ca. 30 000 fans i 2013 på et annet sted, bare ca 16 km fra Sunway Lagoon temapark."

Her kan du se plasseringen av dyrehagen og hvor Guns N`Roses har planer om å spille 14. november

Guns N 'Roses legger ut på sin tiende etappe av deres svært suksessfulle verdensturnè "Not In This Lifetime" i begynnelsen av november med følgende spillesteder:

3. november, Monterrey, Mexico, 8. november, Jakarta, Indonesia, 11. november, Santa Maria, Philippines, 14. november, Kuala Lumpur, Malaysia, 17. november, Taoyuan, Taiwan, 20 og 21. november, Hong Kong.

