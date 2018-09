Eagles bekrefter Europaturnè - Bør være store muligheter for Norgeskonsert

Det legendariske amerikanske rockebandet Eagles tar med seg deres kritikeroste turnè til Europa i 2019 som inneholder en fantastisk spilleliste av låter fra hele deres karriere gjennom flere tiår. Turneen starter søndag 26. mai på Sportpaleis i Antwerpen, Belgia, og inkluderer blant annet konserter i Köln, München, Amsterdam, Zürich, Stockholm, København, London (med Special Guest Sheryl Crow), Manchester, Birmingham, Liverpool, Leeds, Glasgow, og Dublin.

En fullstendig liste over datoer finner du nedenfor.

Gleden er stor for at bandet har valgt å fortsette i etterkant av det tragiske og svært overraskende dødsfallet til grunnleggende bandmedlemmet Glenn Frey, (67) i 2016.

Don Henley i stor sorg var raskt ute i etterkant av dødsfallet med å oppløse bandet. Glenn Frey (vokal, gitar, keyboard) og Don Henley (vokal, trommer) som sammen med Bernie Leadon (gitar, mandolin, banjo) og Randy Meisner (bass) etablerte bandet i 1971. Gjennom årene har utvilsomt Glenn Frey og Don Henley vært bandets viktigste låtskriver der de sammen har skrevet mange av bandet største hits som bl.a. "Tequila Sunrise", Desperado", "One Of These Nights", "Take It To The Limit", "Lyin`Eyes" og ikke minst "Hotel California" som de skrev sammen med Don Felder.

Eagles har en svært spennende historie som bl.a. er presentert meget bra gjennom den tre timers unike dokumentarfilmen "The History Of Eagles" som ble lansert i 2013. Filmen som bl.a. tidligere også har blitt vist på NRK anbefales på det sterkeste.

Her får du tatt del i en "rockereise" med både oppturer og nedturer med unike klipp gjennom hele bandets historie:

Dokumentarfilmen kan du selvsagt få kjøpt, men den er også tilgjengelig på de fleste streamingtenester som bl.a. Netflix. Om du ikke allerede har sett dokumentarfilmen, så sett av litt tid til å se denne.

Det kommer du ikke til å angre på.

Det er fantastisk at bandet nå allikevel har bestemt seg for å komme sammen igjen og nå legger ut på verdensturnè som da inkluderer Europa.

Bakgrunnen for gjenforening av bandet var den gledelige meldingen om at Glenn Frey sin sønn, Deacon ønsket å stille opp som erstatning for sin far. Dette var da også den eneste måten Henley i det hele tatt ville vurdere noen form for gjenforening og besetning som nå er aktuelle for Europaturnèen består av Don Henley (lead vokal og trommer), Joe Walsh (lead guitar), Deacon Frey (gitar) og Timothy B. Schmit (bass). Walsh og Schmit har forøvrig vært medlem av Eagles helt tilbake til tidlig på 70-tallet og er selvsagt unike legendariske medlemmer av bandet. Dagens lineup vil ivareta musikksjelen og er dønn solid.

Dette er de første datoer som er bekreftet for Europaturnèen:

26. mai - Antwerp, Belgium @ Sportpaleis

28. mai - Cologne, Germany @ Lanxess Arena

30. mai - München, Germany @ Olympiahalle

03. juni - Amsterdam, Netherlands @ Ziggo Dome

05. juni - Zurich, Switzerland @ Hallenstadion

08. juni - Stockholm, Sweden @ Tele2 Arena

10. juni - Copenhagen, Denmark @ Royal Arena

23. juni - London, United Kingdom @ Wembley Stadium

26. juni - Manchester, United Kingdom @ Manchester Arena

28. juni - Birmingham, United Kingdom @ Arena Birmingham

30. juni - Liverpool, United Kingdom @ Echo Arena

02. juli - Leeds, United Kingdom @ First Direct Arena

04. juli - Glasgow, United Kingdom @ SSE Hydro

06. juli - Dublin, Ireland @ 3Arena

Oppdatert info finner du på Eagles offisielle nettside

Foreløpig er det ikke bekreftet noen dato for Norge, men ser vi på spilledatoene ovenfor så er det mer enn god nok plass til Norgeskonsert i dagene etter Københavnkonserten. Et råtips her er at konsertarrangøren Live Nation nå jobber for å får på plass et passende konsertsted i Norge i perioden 12 - 20 juni. Alt annet enn at Eagles også spiller i Norge bør jo være uaktuelt.

Eller hva mener du?

