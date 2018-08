Eksplosiv gitaropplevelse med Jimi Hendrix inspirerte Popa Chubby

Den amerikanske artisten Theodore Joseph Horowitz (58) som bærer artistnavnet Popa Chubby er en fantastisk gitarist som fortjener mye mer oppmerksomhet. Det var derfor med stor glede at Notodden Blues Festival hadde booket Popa Chubby til årets festival.

Han har rocket bluesen på sin sterke og sjelfulle måte i mer enn 25 år. Hans gitartalent er enormt og på linje med store gitarlegender som bl.a. Stevie Ray Vaughan når han tolker låter som "Hey Joe". En låt som gitarguden Jimi Hendrix gjorde til en av sine ikonlåter på 60-tallet.

Slik fremførte Popa Chubby "Hey Joe" på årets Notodden Blues Festival

I tillegg til sitt unike gitartalent er Horowitz utvilsomt også en humoristisk kar, spesielt med tanke på at hans artistnavn Popa Chubby jo er et ordspill på slanguttrykket «pop a chubby», som betyr å få en ereksjon. Mange beskriver hans musikkstil som "Stooges møter Buddy Guy, Motörhead møter Muddy Waters, og Jimi Hendrix møter Robert Johnson". Bluesen var imidlertid grunnlaget for hans spillestil og sier selv følgende:

"Since I`d grown up on Hendrix, Cream and Led Zeppelin, when I started playing blues in New York clubs I understood that the blues should be dangerous, too. It wasn?t just from playing in punk bands. Howlin` Wolf and Muddy Waters were dangerous men. They`d cut or shoot you if they thought it was necessary, and Little Walter packed a gun and wouldn`t hesitate to use it. That danger is a real part of the Blues and I keep it alive in my music"

Her kan du høre flere fete låter fra hans konsert på Notodden Blues Festival

Og her har du t.o.m. hans egne tolkning av den berømte Leonard Cohen låta "Hallelujah"

Årets Notodden Blues Festival hadde i år satt sammen et vannvittig sterkt og spennende kunstnerisk program. Tidenes beste Notodden Blues Festival?

Vi har trillet terningskast seks hele tre ganger fra årets program. Først ut var den fantastiske konserten med legenden Ry Cooder, så kom årets største overraskelse, den serbisk fødte Ana Popovic som «nailet» hele fredagens festivalprogrammet og så toppet de råsterke Gov`t Mule hele "pakka". Sistnevnte også utvilsomt årets beste Notodden Blues Festival konsert.

