Enke til rockelegende selger unna eiendeler på auksjon - Se hele katalogen

En auksjon av sentrale Ronnie James Dio sine personlige eiendeler, inkludert klær, musikkinstrumenter og andre eiendeler, finner sted online og på New Yorks Hard Rock Cafe i september. Auksjonen som har fått navnet "Property From The Estate Of Ronnie James Dio", vil bli administrert av Juliens auksjoner, og vil finne sted den 14. og 15. september.

Objektene som skal auksjoneres inkluderer bl.a. Ronnies fantastiske sceneklær, et klistremerke-dekket garderobeskap, et maleri av Barry Jackson, som ble brukt som omslag på «The Last In Line»-albumet og en hvit Charvel-gitar.

Jeans Ronnie hadde med Rainbow som har måneskinn og lappeteppe, forventes å gå mellom $ 2000 og $ 4000, gullsalgs plaketter for noen av hans Rainbow-album for $ 600 til $ 800, en personlig hettegenser som han hadde på baksiden på Black Sabbaths «Mob Rules Tour» for $ 2.000 til $ 4.000 og Dio-æra rekvisitter som en animatronisk sfinx fra «Last In Line Tour» for $ 2000 til $ 4000 og dragehodet fra «Sacred Heart Tour» for $ 3000 til $ 5000.

Julien forventer at «Last In Line» albumet skal oppnå mellom $ 20.000 til $ 30.000 og den tidligere nevnte gitaren $ 3000 til $ 5000 og sceneklær som vist i bilde ovenfor og som han brukte på scenen i 1985, anslås å oppnå mellom $ 2000 og $ 4000.

Ronnies sier dette i en uttalelse:

"Jeg er glad for at Ronnies omfattende samling av varer vil gå til sine fans, museer og samlere over hele verden som skal vises for alle å se og nyte. Disse artiklene er veldig spesielle for meg, men jeg anerkjenner den historiske betydningen av Ronnies eiendeler, og han vil at fansen skal kunne eie, nyte og se disse eiendelene i mange år framover"

Her kan du sjekke mer ut om denne auksjonen

Hvilke av disse Dio eiendelene kunne du tenke deg aller mest?

