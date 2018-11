Er dette tidenes feteste albumcover?

Rockmanleser Tom Ingvartsen er blant mange som har fulgt opp vår utfordring etter at vi ba våre lesere om å gi oss sin kandidat til den kommende avstemmingen for tidenes feteste albumcover.

Skriv navn på artist og album (publiser gjerne også bilde av albumcoveret) i kommentarfeltet på Rockman facebook tilhengerside.

NB! Vi ber om ditt absolutte favorittcover, og du kan derfor kun velge ut 1 - ETT - albumcover!

Alle de foreslåtte albumcovere er også automatisk nominert til den superkule avstemmingen over tidenes feteste albumcover som vil publisert her på Rockman i romjulen.

Albumcoveret til Kiss sitt fantastiske første livealbum "Alive" som ble utgitt i 1975, som også regnes av mange som deres gjennombruddsalbum, er utvilsomt med sitt fete cover en sterkt kandidat til den kommende avstemmingen for tidenes feteste albumcover.

Kiss har som kjent annonsert sin "farewell tour" under navnet "The End Of The Road" med oppstart 31. januar 2019 i Vancouver, Canada og skal videre blant annet spille under årets Tons Of Rock, Trondheim Rocks og Sweden Rock neste sommer.

Blir Kiss "Alive" Tidenes feteste albumcover?

Gled dere til den spennende kommende avstemmingen.

Førstkommende helg publisere listen over de første nominerte album

