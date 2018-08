Er Rammstein aktuell for Tons Of Rock 2019?

Nå når festivalen Tons Of Rock har besluttet å flytte festivalen fra Fredriksten Festning i Halden til Ekebergsletta i Oslo så er det ingen grenser for hvilke band som kan spille på festivalen.

Les også: Sterke reaksjoner på flytting av Tons Of Rock fra festningen i Halden til Ekebergsletta

Noen som også festivalen selv bruker som argument for å flytte festivalen og informerte om i sin tidligere pressemelding:

- Siden starten i 2014 har vi hatt store ambisjoner og drømmer om å skape en favorittfestival for rock og metal-publikummet. Og det har vi virkelig klart. Festningen i Halden er en unik og fantastisk arena, men oppfyller ikke våre ambisjoner og planer for fremtiden. Nå har vi fått verden til Halden i fem år og ser frem til fortsettelsen og nye eventyr i Oslo. Nå er det ingen begrensning på hvor store artister vi kan få, sier festivalgründer Svein Bjørge.

Når festivalen nå går for gressletta på Ekeberg fremfor innramming av intime festningsmurer, så er det lineup av store stadionartister som tydeligvis er den aller største drivkraften fremover. Dermed er allerede forventningene skyhøye på neste års arrangement som skal gjennomføres 27 - 29. juni der det nå forventes minimum headlinere i størrelser som bl.a. Metallica, Iron Maiden osv.

Her på Rockman står nå det tyske metal bandet Rammstein virkelig høyt på ønskelista. Ekebergsletta har utvilsomt areal nok til å ta i mot disse verdenslegendene med sitt vannvittige fete show.

Ser man også litt på realiteten bak dette ønsket, så er dette absolutt ikke umulig. Bandet ser nå ut til å jobbe i studio med nytt studioalbum, noe som blant annet kan tolkes ut i fra denne posten på bandets facebookside. I tillegg skrev nettsiden Stubhub for billettsalg til bandets kommende fete nyttårskonsert i Mexico tidligere at Rammstein var albumaktuelle. Dette ble etter en stund tatt vekk, sikkert for at nettsiden hadde skrevet dette uten samtykke og at dette ikke var offisielt ennå (tror vi).

Stiller du på Tons Of Rock 2019 dersom Rammstein kommer?

Hvilke band er dine absolutte største ønsker på Tons Of Rock 2019?

