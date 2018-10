Ferske offisielle tall: Her er listen over tidenes mest solgte album

Selskapet The Official Charts Company, også kalt Official Charts er selskapet som samler inn tallmateriell og publiserer blant annet den offisielle listen over tidenes mest solgte album i Storbritannia.

For å markere tidenes første National Album Day har selskapet nå oppdatert listen over tidenes mest solgte studioalbum i Storbritannia.

Nyheten ble publisert på BBC Radio 2 i forbindelse med en spesiell «National Album Day» utgave av programmet «Pick Of The Pops», hostet av Paul Gambaccini.

Tallgrunnlaget er basert på albumsalg og streaming i perioden 1956 t.o.m. september 2018. Så ferskere og mer oppdaterte tall skal du lete lenge etter.

Topp 40 listen er som følger:

Nr. 40. Coldplay - "Parachutes" (2000)

Nr. 39. Tracy Chapman - "Tracy Chapman" (1988)

Nr. 38: Michael Bublè - "Christmas" (2011)

Nr. 37: Phil Collins - "But Seriously" (1989)

Nr. 36: Mike Oldfield - "Tubular Bells" (1973)

Nr. 35: Scissor Sisters - "Scissor Sisters" (2004)

Nr. 34: Alanis Moirissette - "Jagged Little Pill" (1995)

Nr. 33: Coldplay - "X&Y" (2005)

Nr. 32: Jeff Wayne - "The War Of The Worlds" (1978)

Nr. 31: Kean - "Hopes And Fear" (2004)

Nr. 30: Take That - "Beautiful World" (2006)

Nr. 29: U2 - "The Joshua Tree" (1987)

Nr. 28: Dido - "Life For Rent" (2003)

Nr. 27: Spice Girls - "Spice" (1996)

Nr. 26: Coldplay - "A Rush Of Blood To The Head" (2002)

Nr. 25: Corrs - "Talk On Corners" (1997)

Nr. 24: Kings Of Leon - "Only By The Night" (2008)

Nr. 23: Lady Gaga - "The Fame" (2008)

Nr. 22: David Gray - "White Ladder" (1998)

Nr. 21: Dido - "No Angel" (2000)

Nr. 20: Ed Sheeran - "Divide" (2017)

Nr. 19: Michael Bublè - "Crazy Love" (2009)

Nr. 18: Leona Lewis - "Spirit" (2007)

Nr. 17: Simon & Garfunkel - "Bridge Over Trouble Water" (1970)

Nr. 16: The Verve - "Urban Hymns" (1997)

Nr. 15: James Blunt - "Back To Bedlam" (2004)

Nr. 14: Meat Loaf - "Bat Out Of Hell" (1977)

Nr. 13: Ed Sheeran - "X" (2014)

Nr. 12: Shania Twain - "Come On Over" (1997)

Nr. 11: Simply Red - "Stars" (1991)

På Topp 10 finner vi:

Nr. 10: Adele - "25" (2015)

Nr. 09: Amy Winehouse - "Back To Black"

Nr. 08: Fleetwood Mac - "Rumours" (1977)

Nr. 07: Michael Jackson - "Bad" (1987)

Nr. 06: Dire Straits - "Brother In Arms" (1985)

Nr. 05: Michael Jackson - "Thriller" (1982)

Nr. 04: Pink Floyd - "The Dark Side Of The Moon" (1973)

Nr. 03: Oasis - "(What`s The Story) Morning Glory?" (1995)

Nr. 02: Adele - "21" (2011)





And the winner is................





Nr. 1: The Beatles - "Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band" (1967)





