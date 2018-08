Festaften med sørstatsrockerne Gov`t Mule på Notodden Blues Festival - Hør årets feteste munnspillsolo

Artistgeniet Warren Haynes (58), som bl.a. er kjent som den tidligere gitarist og vokalist i legendariske The Allman Brothers Band leverte sammen med sine bandkollegaer en vannvittig sterk musikalsk festaften under siste dag på årets Notodden Blues Festival.

I tillegg til Haynes består dette dønn solide bandet av Danny Louis (keyboard/ orgel), Matt Abs (trommer) og Jorgen Carlsson (bass).

Bandet hadde også overraskende og svært gledelig med seg som gjesteartist Hook Herrera på munnspill som fremførte det som må være årets råeste munnspillsolo.

Årets Notodden Blues Festival hadde i år satt sammen et vannvittig sterkt og spennende kunstnerisk program. Tidenes beste Notodden Blues Festival?

Vi har trillet terningskast seks hele tre ganger disse dagen. Først ut var den fantastiske konserten med legenden Ry Cooder, så kom årets største overraskelse, den serbisk fødte Ana Popovic som «nailet» hele fredagens festivalprogrammet og så toppet de råsterke Gov`t Mule hele "pakka". Sistnevnte er utvilsomt etter vår mening årets beste Notodden Blues Festival konsert

Dette spilte Gov`t Mule på Notodden Blues Festival:

1. "Mule", 2. "Thorazine Shuffle", 3. "Soulshine" (The Allman Brothers Band cover), 4. "Lay Your Burden Down" (med Hook Herrera), 5. "Smokestack Lightning" (Howlin? Wolf cover) (med Hook Herrera), 6. "Bad Little Doggie" (med Hook Herrera), 7. "Game Face" (med innslag av 'Birdland'), 8. "Dreams" (The Allman Brothers Band cover), 9. "Stone Cold Rage", 10. "I Feel Like Breaking Up Somebody's Home" (Ann Peebles cover) (med Hook Herrera).

Som ekstranummer spilte de: 11. "Mean Mistreater Mama" (Leroy Carr cover) (med Hook Herrera) og 12. "Look on Yonder Wall" (James "Beale Street" Clark cover) (med Hook Herrera).

Hva synes du om Gov`t Mule? Var du på årets NBF?

Hva var dine favorittkonserter?

